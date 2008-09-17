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۲۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۱۱

1350 کلاس درس نوساز تحویل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل توسعه، ‌تجهیز و نوسازی مدارس آذربایجان شرقی اعلام کرد: ظرف چند روز آینده یک هزار و 350 کلاس درس نوساز تحویل آموزش و پرورش این استان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی آذرنژاد، پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: ماه گذشته نیز تعداد یک هزار و 350 کلاس درس دیگر تحوبل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی شده بود.

وی خاطرنشان کرد: برای نوسازی دو هزار و 700 کلاس درس خطرآفرین تاکنون 840 میلیارد ریال اعتبار صرف شده و به 360 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

آذرنژاد افزود: با تحویل دو هزار و 700 کلاس درس نوسازی شده، ‌تعداد کلاسهای درس خطر آفرین باقیمانده استان به دو هزار و 300 کلاس درس رسیده است که در صورت تامین اعتبار لازم، ‌اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی قادر است این پروژه ها را تا پایان سال جاری تحویل آموزش و پروش دهد.

به گفته مدیرکل توسعه، ‌تجهیز و نوسازی آذربایجان شرقی، اعتبار مورد نیاز برای بازسازی دو هزار و 300 کلاس درس خطرآفرین استان، یک هزار و 620 میلیارد ریال برآورد شده است.

آذرنژاد همچنین اعلام کرد: دوم مهرماه امسال با حضور رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور و معاون عمرانی وزیرآموزش و پرورش، هفت پروژه بزرگ بازسازی مدارس در شهرستان اهر به بهره برداری خواهد رسید.

آذرنژاد افزود: برای بازسازی این پروژه ها که با هدف برقراری عدالت آموزشی و نیز یک نوبته کردن مدارس اجرا شده افزون بر 35 میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

کد مطلب 751412

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