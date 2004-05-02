جلسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس درباره حادثه بيمارستان ايرانمهر بي‌ نتيجه پايان يافت

دكتر سراج الدين وحيدي رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگاران پارلماني با اشاره به جلسه كميسيون بهداشت پيرامون حوادث بيمارستان ايرانمهر اظهار داشت: در اين جلسه مسؤولان بيمارستان گزارش خود را پيرامون اين حادثه اعلام كردند و نماينده وزارت بهداشت نيز نظرات خود را بيان نمود، ولي به نتيجه قطعي پيرامون اين حاد ثه نرسيديم .

وي بابيان اينكه تنها يك جسد نمونه برداري شده است افزود : قرار شد كه بحث دراين باره به بعد از گزارش پزشكي قانوني موكول شود تا نتيجه‌ گيري قطعي صورت گيرد .



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گفت: آنچه در حال حاضر مسلم شده اين است كه حادثه به خاطر داروي بيهوشي صورت گرفته ولي اكنون نمي‌توان درباره علت مشكل داروي بيهوشي نيز اظهار نظر قاطع كرد زيرا وزارت بهداشت اعلام مي كند بيمارستان دارو را اشتباه استفاده كرده است اما مسئولان بيمارستان ايرانمهر مي گويد دارو مشكل داشته است .