استمرار گزارش های دو پهلو برای بهره برداری سیاسی از موضوع هسته ای ایران است

رضا طلایی نیک، عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار گزارش اخیر البرادعی درخصوص فعالیت های هسته ای کشورمان اظهارداشت: گزارش های مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نقش ابرازی برای حفظ موضوع هسته ای ایران در افکار عمومی و محیط بین الملل ایفا می کند.

وی هدف از استمرار گزارش های دو پهلوی البرادعی را بهره برداری های سیاسی و مختومه نشدن موضوع هسته ای ایران در محافل بین المللی و افکار عمومی خواند و تصریح کرد که از سویی دیگر به رغم عدم انجام تعهدات آژانس در قبال تعهدات و همکاری های ایران برای حمایت از فناوری هسته ای صلح آمیز ما، جمهوری اسلامی ایران همواره به همکاری های یک سویه خود با نظارت کامل آژانس ادامه داده است.

وی با تاکید بر اینکه به لحاظ حقوقی و معاهدات npt آژانس تکالیف قانونی خود را در حمایت فنی و حقوقی از جمهوری اسلامی ایران انجام نداده است، ادامه داد: تاثیر پذیری گزارش های البرادعی از فشارهای سیاسی و رویکرد دوگانه آژانس ناشی از نیاز آمریکا و غرب به استفاده ابزاری و گزینش از این گزارش ها است.

دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی یادآورشد: به دنبال تنش میان روسیه و آمریکا و دغدغه اروپا از تندروی های کاخ سفید امکان اقدامات کارآمد و شدید تر از گروه 1+5 در یک ماه اخیر کاهش یافته بود و لذا جو سازی های رسانه ای قبل از گزارش البرادعی به منظور پرکردن خلاء ناشی از ضعف انسجام بیم گروه 1+5 و پر رنگ کردن اثرات منفی گزارش آژانس و کم رنگ نمودن ابعاد مثبت ایم گزرش انجام گرفت.

وی اضافه کرد: تهران برای شفاف سازی حسن نیت خود نسبت به برخورداری از فناوری صلح آمیز هسته ای به رغم بهره برداری های ابزاری از گزارش های البرادعی و عدم انسجام تعهدات آژانس در حمایت از ایران، بیش از تکالیف خود همکاری و پاسخ گویی داشته است.

طلایی نیک با بیان اینکه موضوع هسته ای ایران با رویکرد سیاسی اعضای گروه 1+5 با اهداف مشترک و جداگانه سیاسی به ابزار تنظیم تحولات و معادلات منطقه ای بین المللی تبدیل شده است، تاکید کرد: پشتوانه مردمی و ایستادگی ملی توام با استنادات حقوقی و فرصت یابی بین المللی ناشی از تحولات گوناگون منطقه ای و فرا منطقه ای موجب کم شدن و کمدی اثر فشارها بر علیه ایران شده است.

وی درپایان خاطر نشان کرد که وقوع تحولات مهم منطقه ای وفرا منطقه ای به طور زنجیره ای در 5 سال اخیر، باعث ایستادگی ملی و کاهش موفقیت آمریکا و صهیونیست ها در ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای و خواسته های خود در این راستا شده است.