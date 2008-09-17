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۲۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۴۴

مشارکت حوزه هنری استان مرکزی در افزایش شاخص باسوادی

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان مرکزی گفت: بر اساس توافقی بین حوزه هنری استان مرکزی و نهضت سوادآموزی این استان، حوزه هنری در افزایش شاخص باسوادی مشارکت و همکاری می کند.

سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: بر این اساس، طرح هنری جامعی از سوی حوزه هنری تدارک دیده شده و در استان اجرا می شود.

وی با تاکید بر اینکه زبان هنر رساترین رسانه برای افزایش آگاهی مردم است، خاطرنشان کرد: طرفین به این نقطه مشترک رسیدند که از طریق زبان هنر می توان نرخ باسوادی و آگاهی های مردم را افزایش داد و بر مشارکت و همکاری دو جانبه تاکید شد.

دلشادی خاطرنشان کرد: در اولین گام نمایشگاه عکس، با موضوع سوادآموزی در اراک برپا شد.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی در خصوص برنامه های حوزه هنری این استان عنوان کرد: در پی حضور هنرمندان حوزه هنری استان، در جشنواره هنرهای تجسمی کشور، 12 اثر از هنرمندان استان در کتاب تجلی ناب که به تازگی به چاپ رسیده است صفحاتی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش مهر از مجموع جمعیت یک میلیون و 400 هزار نفری استان مرکزی، بیش از یک میلیون نفر باسواد هستند.

کد مطلب 751441

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