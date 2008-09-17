موردی از ابتلا به وبا در قشم مشاهده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، دکتر علیرضا فکوری، صبح امروز در نشست پیشگیری از وبا در شهرستان قشم اظهار داشت: عمده ابتلای به وبا ناشی از تردد اتباع بیگانه از کشورهای همسایه شرقی کشورمان به خصوص افغانستان است اما تاکنون با اقدامات ویژه مراقبتی صورت گرفته موردی از ابتلا به این بیماری در جزیره قشم با جمعیت بیش از 100 هزار نفری گزارش نشده است.

وی گفت: کار کنترل میزان کلرزنی به آب مورد مصرف مردم و تانکرهای حمل آب با دقت تمام ادامه دارد و بهورزان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان و شهرستان قشم به منظور جلوگیری از ابتلا به این بیماری اقدامات مراقبتی خود را تشدید کرده اند.

فکوری ادامه داد: مناطق زلزله زده شهرستان قشم نیز تحت نظارت کامل بهداشتی از همان دقایق اولیه وقوع زمین لرزه قرار گرفت و مشکل بهداشتی خاصی در این مناطق مشاهده نشده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان افزود: مردم با ضدعفونی مداوم سبزیجات و میوه جات مصرفی خود و شستن صحیح دستها در طول روز می توانند گام بزرگی در جلوگیری از ابتلای به این بیماری بردارند.