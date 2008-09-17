اعتبارات کافی برای نگهداری طرحهای هادی روستایی در نظر گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، سید حسین طباطبایی، ظهر امروز در جلسه شورای این شهرستان در اتاق جلسات معاونت استاندرای و فرمانداری نیشابور افزود: با توجه به اینکه متولی طرح هادی در روستاها، شورا و دهیاری است، هنوز هیچ گونه اعتباری به دهیاری ها ابلاغ نشده است.

وی از مردم نیشابور دعوت کرد تا ستاد بازسازی عتبات عالیات نیشابور را در تهیه خشت های طلا برای ساخت گنبد ائمه کاظمین (ع) یاری دهند.

وی همچنین گفت: وجود شوراهای اسلامی باعث توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منطقه و سرعت بخشی به آن می شود.

وی خاطرنشان کرد: وجود شوراها باعث توزیع عادلانه قدرت و ثروت و منزلت در میان مردم می شود و روحیه تعاون و همکاری و جلب مشارکتهای مردمی را تقویت می کند.

وی شکل گیری شوراها را از افتخارات نظام جمهوری اسلامی دانست که تجربه های مقدماتی را در جلب مشارکتهای مردمی پشت سر می گذارد.

وی اظهار داشت: دیدگاه غالب سیاست مداران و متفکران علوم اجتماعی این است که زمانی می توان به توسعه همه جانبه دست یافت که در صورت کاهش دخالتها و اختیارات دولتی، افزایش مشارکتهای مردمی و احساس مسئولیت مردم اماکن پذیر باشد.