خط سوم اتوبوس های تندرو در شرق تهران راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مجتبی یزدانی با تاکید بر اینکه تقویت خطوط ویژه سامانه تندرو بهترین گزینه برای کاهش ترافیک در کوتاه مدت است ، اظهارداشت: در حال حاضر خطوط BRT یکی از بهترین شیوه های حمل و نقل عمومی در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا محسوب می شود.

وی با ضروری خواندن استفاده از این سیستم در بخش حمل و نقل عمومی شهر تهران ، افزود: متاسفانه ورود بی رویه خودروهای شخصی به سطح معابر عمومی پایتخت ، باعث شده که شهروندان همواره در بحث سفرهای روزانه درون شهری با مشکل مواجه شوند که با راه اندازی خطوط تندرو در برخی از معابر شلوغ و پر ترافیک شهر ، توانسته است از حجم ترافیک بکاهد.

شهردار منطقه هشت از افزایش سرعت خودروها، تسهیل سوار و پیاده شدن مسافران و افزایش رضایت مسافران به عنوان ویژگی های غیر قابل انکار خطوط تندرو اتوبوسرانی نام برد و گفت: شهرداری تهران مصمم است با توسعه خطوط اتوبوسهای تندرو ، سطح خدمات رسانی به شهروندان را ارتقا دهد.

یزدانی از منطقه هشت به عنوان یکی از مناطق پرتراکم شهر تهران نام برد و گفت: با توجه به بافت مسکونی منطقه به نظر می رسد می توان از خطوط تندرو برای تسهیل در رفت و آمد شهروندان استفاده کرد.

وی از فراهم شدن زمینه های ایجاد خطوط تندرو در خیابانهای اصلی منطقه خبر داد و افزود: شهرداری منطقه هشت از هر حیث آماده راه اندازی این خطوط در معابر اصلی شرق تهران است.

وی از خیابان آیت به عنوان اولویت نخست ایجاد خطوط تندرو در شرق تهران نام برد.