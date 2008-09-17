به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام عباس علی خزاعی، ظهر امروز در نشست هم اندیشی نمایندگان طوایف و معتمدین شهرستان نهبندان گفت: سالانه هزینه های سر سام آوری برای برگزاری مراسم غیر ضروری صرف می شود که می توان با هزینه کرد صحیح آن بخش عمده ای از مشکلات این شهرستان را برطرف کرد.

وی عنوان کرد: نمایندگان طوایف و معتمدین شهرستان نهبندان باید با اتخاذ وحدت رویه و فرهنگ سازی هزینه های گزاف برگزاری آیین های غیر ضروری در شهرستان نهبندان را صرف امور خیریه نمایند.

امام جمعه نهبندان با اشاره به فضایل ماه رمضان، ابراز امیدواری کرد: این نشست پیامدهای مثبتی در جهت ارتقاء فرهنگ عمومی این شهرستان داشته باشد.

فرماندار نهبندان نیز در این مراسم از تشکیل شورای فرهنگ عمومی این شهرستان خبر داد و افزود: با فعالیت این شورا گامهای اساسی در ارتقاع فرهنگ عمومی این شهرستان ارتقاء می یابد.

غلامرضا پور سلطانی از صاحب نظران خواست با ارائه طرحها و یشنهادات خود، زمینه توسعه فرهنگی شهرستان نهبندان را ایجاد کنند.

به گفته وی هنوز بنا بر اساس سنتهای پیشین شاهد اجرای آیین های فاقد کارایی در جامعه هستیم که ضرورت بازنگری مبتنی بر رویکرد اصلاحی در مورد این آیین نامه ها اجتناب ناپذیر است.

وی بر ایفای نقش سازنده مردم در اداره امور جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: متاسفانه تاکنون از توان مردم در توسعه شهرستان نهبندان استفاده نشده است.

در این نشست که به ابتکار امام جمعه تشکیل شد، حضار با امضاء بیانیه پایانی ضرورت خذف سنت های غلط و صرف هزینه های گزاف برگزاری آیین های غیر ضروری برای انجام امور خیریه در راستای توسعه شهری و احداث اماکن مذهبی، آموزشی و درمانی شهرستان نهبندان تاکید کردند.