خبرگزاری رضوی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد سید جواد جعفری ظهر امروز در جلسه هماهنگی کمیته های ششمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) با بیان این مطلب افزود: علاوه بر خبرگزاری، انجمن خبرنگاران فرهنگ رضوی نیز با حضور خبرنگاران استانی و ملی تشکیل می گردد.

وی همچنین از ساخت تیزر برای معرفی خادمان فرهنگی خبر داد و بیان داشت: در بخش تقدیر و تجلیل از خادمان فرهنگی از سه نفر از پژوهشگران فرهنگ رضوی و سه نفر به عنوان خادم فرهنگی به طور ویژه تقدیر به عمل خواهد آمد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: این تیزرها در زمان برگزاری جشنواره به نمایش گذاشته خواهد شد.

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود حضور هنرمندان مطرح کشور در جشنواره را سبب تقویت تولیدات جشنواره عنوان کرد.

دبیر شمشمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) اظهار داشت: حضور هنرمندان مداح در این جشنواره باعث گسترش فرهنگ رضوی و تقویت تولیدات موثر خواهد شد.

وی تاکید کرد: حضور هنرمندان سرشناس در جشنواره سبب آشنایی آنها با اهداف و رویکرد های جشنواره می شود که ارتقای سطح تولیدات را نیز در پی خواهد داشت.

در ادامه این جلسه دبیران کمیته های این جشنواره به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.

