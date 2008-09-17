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۲۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۳۲

نماسازی ساختمانهای واقع در خیابانهای اصلی اجباری است

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر عامل معاونت شهرسازی شهرداری ارومیه گفت: نماسازی ساختمانهایی که در خیابانهای 20 متر و بالاتر مورد بازسازی و نوسازی قرار می گیرند، اجباری شد.

سیروس ذاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه هدف از اجرای این طرح را ساماندهی و نظم بخشی به ساختمانهای احداثی در معابر سطح شهر اعلام کرد و افزود: با اجرای این طرح سیما و منظر شهر در معابر اصلی و خیابانهای بالاتر از 20 متر تقویت خواهد شد.

وی با بیان اینکه این طرح به سازمان نظام مهندسی جهت تذکر به مهندسین ناظر ابلاغ شده است اظهار داشت :جهت اطلاع شهروندان از این طرح مهرمربوطه تهیه شده تا در هنگام صدورپروانه در پرونده در ج گردد.

ذاتی اجرای این طرح را در راستای مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در سال 69 عنوان کرد و بیان داشت: در استان نیز برای اجرای این طرح کمیته ای چهار نفره مرکب از معاونت عمرانی استانداری ،سازمان مسکن و شهرسازی ،شهرداری و سازمان نظام مهندسی تشکیل شد و تصمیمات مربوطه اتخاذ شد.

کد مطلب 751517

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