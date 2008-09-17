محسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: همچنین در این مدت، بیش از یک هزار و 250 متر مکعب بند گابیونی، یک هزار و 400 هکتار بانکت بندی، 50 هکتار تراس بندی و دو هزار هکتار عملیات بیولوژیک از قبیل کاشت یونجه دیم در اراضی نیز در این شهرستان انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه، ایجاد این بندها با هدف مهار سیلاب، کنترل فرسایش خاک، ذخیره سازی آب سفره های زیرزمینی، افزایش آبدهی چشمه ها، قنوات و چاههای کشاورزی انجام می شود، اضافه کرد: ایجاد این بندهای خاکی علاوه بر جبران و ذخیره سازی آب در حفظ پوشش گیاهی و افزایش تولید علوفه منطقه نیز موثر است.

عزیزی گفت: انجام عملیات آبخیزداری در این شهرستان علاوه بر جلوگیری از هدر رفتن آب و فرسایش خاک و حفاظت بهینه عرصه های طبیعی از ورود رسوبات به مخازن سدها و بهبود دادن شرایط زیست محیطی منطقه نیز کمک کرده است.