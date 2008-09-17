به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رسول سلگی قبل از ظهر امروز در حاشیه بازدید از پروژه های آبزی پروری شهرستان طارم افزود: با توجه به رودخانه قزل‌اوزن 220، رودخانه فرعی، دیگر شرایط اقلیمی و میکرو ‌اقلیم‌های متنوع، مستعد پروش ماهیان سرد‌آبی و گرمابی و گونه‌های اقتصادی است.

وی با عنوان این که طی دوره پرورش 86-87 ماهی هفت هزار و 275 کیلوگرم خوراک ماهی قزل‌آلا به صورت رایگان بین آبزی‌پروران شهرستان طارم توزیع شده است، ادامه داد: برای توزیع این میزان خوراک ماهی در شهرستان اعتباری بالغ بر 70 میلیورن ریال هزینه شده است.

سلگی با اشاره به اینکه قزل‌آلای پرورشی به صورت دستی تغذیه می‌شود، افزود: در دوره پیش‌رو نیز غذای یارانه‌ای در اختیار پرورش‌دهندگان قرار خواهد گرفت.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان طارم با اشاره به حمایت‌های این مدیریت از آبزی ‌پروران افزود: در صورتی که بهره‌برداران در این بخش مبادرت به خرید ادوات و تجهیزات مورد نیاز کنند بخشی از هزینه‌ها به صورت غذای رایگان پرداخت خواهد شد رورش‌ دهنده‌گان ماهی در طارم حمایت می‌شوند.

