احضار فتح الله زاده و مدیرعامل استقلال اهواز به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور بررسی مشکلات مالی و صدور رضایتنامه بازیکنان تیم باشگاه استقلال اهواز، مدیر عامل این باشگاه به کمیته انضباطی دعوت شد. این نشست روز سه شنبه دوم مهرماه برای حل مشکل مجتبی ترشیزی و مصطفی اکرامی برگزار خواهد شد.

ضمن اینکه علی فتح الله زاده مدیر عامل باشگاه استقلال تهران برای ارائه توضیحات در خصوص عدم پرداخت مطالبات برخی از بازیکنان تیم فوتسال باشگاه استقلال با وجود صدور رای و قطعیت آن و همچنین توضیح درمورد تخلفات تعدادی تماشاگر منتسب به استقلال در دیدار دو تیم صبا باتری و استقلال تهران باید روز شنبه 30 شهریورماه درکمیته انضباطی حضور داشته باشد.