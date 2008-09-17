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۲۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۵۹

قیمت اقلام خوراکی در سراشیبی سقوط ؛ گزارش میدانی مهر

قیمت اقلام خوراکی در سراشیبی سقوط ؛ گزارش میدانی مهر

گزارش میدانی مهر از سطح شهر تهران نشان می دهد در هفته جاری قیمت اقلام مختلف خوراکی به جز مواد پروتئینی و حبوبات با ثبات یا کاهش قیمت مواجه بوده و به نظر می رسد به تدریج قیمت کالاها در کشور رو به کاهش نهد.

به گزارش خبرنگار مهر، کم کم به نیمه ماه مبارک رمضان نزدیک می شویم و مشاهده می شود که قیمت برخی از کالاها همچنان روند صعودی را طی می کند، قیمت برخی رو به کاهش نهاده و برخی دیگر نیز تغییری نسبت به روزهای ابتدایی این ماه نداشته اند.

در این میان قیمت تخم مرغ، حبوبات، سبزی های تازه و گوشت قرمز از افزایش قیمت نسبت به هفته های گذشته برخوردار بوده اند و در مواردی نیز عرضه آنها رو به تقلیل است. همین امر باعث برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شده و به همین سبب قیمتها رو به افزایش نهاده است.

قیمت روغن نباتی و لبنیات نیز بدون تغییر نسبت به هفته های قبل مانده و افزایش و یا کاهشی نداشته است. اما در این میان قیمت برنج، میوه، گوشت مرغ، چای و قند و شکر نیز رو به کاهش نهاده است.

براساس گزارش میدانی مهر، در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند با استخوان در میادین میوه و تره بار بین 7 هزار و 900 تا 8 هزار و 250 تومان عرضه می شود که این رقم در سطح شهر به طور متوسط  8 هزار و 770 تومان است.

قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله بی استخوان نیز 7 هزار و 400 تا 7 هزار و 850 تومان در میادین میوه و تره بار است که در سطح شهر به طور متوسط به قیمت 8 هزار و 350 تومان عرضه می شود که نسبت به هفته گذشته افزایش اندکی را نشان می دهد.

قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ نیز به ترتیب در میادین میوه و تره بار و در سطح شهر 2300 تا 2550 تومان و نیز 3 هزار و 350 تومان است که نسبت به هفته گذشته کاهش را نشان می دهد.

بر این اساس، حلب 5 کیلویی روغن جامد در میادین میوه و تره بار 10 هزار و 500 تومان عرضه می شود که این رقم نیز در سطح شهر با 50 تومان اختلاف به 10 هزار و 550 تومان می رسد. که البته نسبت به هفته های گذشته بدون تغییر بوده است.

قیمت هر لیتر روغن مایع نیز در سطح شهر و میادین میوه و تره بار به ترتیب 1هزار و 930 تومان و یک هزار و 850 تومان است.  ضمن اینکه هر بسته 500 گرمی چای خارجی نیز در میادین میوه و تره بار 4400 تومان تا 6 هزارتومان قیمت دارد که در سطح شهر این ارقام به 4900 تا 7 هزار تومان می رسد.

قیمت هر کیلو قند و هر کیلو شکر به ترتیب در میادین میوه و تره بار 900 و 620 تومان است که در سطح شهر به ترتیب به 1050 تومان و 740 تومان می رسد.

قیمت هر کیلو هلو 750 تومان در میادین و 1850 تومان در سطح شهر، قیمت هر کیلو انگور 800 تومان در میادین و 1450 تومان در سطح شهر، قیمت هر کیلو خربزه 370 تومان در میادین و 630 تومان در سطح شهر و قیمت هر کیلو هندوانه 220 تومان در میادین و 300 تومان در سطح شهر است.

اما گزارش میدانی مهر از سطح شهر حاکی از افزایش قیمت نان بربری و لواش در تعدادی از نانواییها است که به نظر می رسد نظارت دقیقی بر روی آنها صورت نمی گیرد.

کد مطلب 751534

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