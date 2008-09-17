به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این بیایه آمده : سفر نمایندگان ناتو به گرجستان که در هفته های اخیر انجام می شود انعکاسی از دوران جنگ سرد است و این در حالی است که ناتو در این امر فعال است.

در ادامه این بیاینه آمده، سفر "یاپ دی هوپ شفر" به گرجستان نیز یک اقدام ضد روسی توصیف شده است.

پس از حمله گرجستان به اوستیای جنوبی در ماه گذشته میلادی و واکنش روسیه به این حمله ناتو نیز به همراه امریکا به دفاع از گرجستان پرداخت و همین امر موجب شد روابط مسکو و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی وارد دور تازه ای شود.