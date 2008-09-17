قیمت سیمان در آذربایجان غربی کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر صادق اسکندری ظهر امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با بیان اینکه استان آذربایجان غربی جزوچهار استانی است که قیمت سیمان در آن بالاتر از میانگین کشوری است افزود: در این راستا با همکاری مسئولان استانی هفته آینده کمیته ویژه بررسی و بازنگری قیمت سیمان وارد استان می شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به طور میانگین قیمت هرکیسه سیمان در کشور پنج هزار تومان می باشد این در حالی است که قیمت هرکیسه سیمان در ارومیه شش هزار و 500 تومان است.

اسکندری پایین بودن سهیه سیمان استان را از دلایل این افزایش قیمت عنوان کرد و بیان داشت: سرانه سیمان کشور 550 کیلو گرم است ولی سهیمه سیمان استان 450 کیلوگرم است.

این مسئول از ارائه مجوز برای ورود سیمان توسط کارخانه صوفیان به میزان 20 هزار تن و کارخانه سیمان ارومیه به میزان 10 هزار تن از خارج کشور خبر داد و تصریح کرد: مقرر شده این میزان سیمان ورودی به قیمت سیمان ارومیه در بازار عرضه شود که پیش بینی می شود با ترزیق 30 هزار تن سیمان به سهمیه استان شاهد کاهش قیمت این کالا باشیم.

اسکندری در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر با مشکل کمبود سیمان در استان مواجه نیستیم خاطرنشان کرد: تمامی انبارهای موجود سیمان در استان پر است و در بخش ساخت و سازهای مردمی و رسمی هیچگونه کمبودی نداریم.

وی سهیمه سیمان استان را 115هزار تن عنوان کرد و یادآورشد: 60 هزار تن کلینگر از یزد وارد استان شده است وهم اکنون از نظر جذب سیمان در استان مشکلی وجود ندارد.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی در ادامه از برگزاری 31 نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای اساسی در استان خبر داد وگفت: از این تعداد 14نمایشگاه مرکز عرضه مستقیم کالاهای اساسی از سوی اداره کل تعاون روستایی استان دایر شده است.

وی در ادامه از تشکیل 47 پرونده تخلفاتی در بخش واحدهای تولیدی و صنعتی در استان خبر داد و گفت: از این تعداد 27 واحد متخلف را مکلف کرده ایم که نرخ های خود را تعدیل کنند.

اسکندری به مشکل قیمت شیر در استان نیز اشاره کرد و گفت: 237 تن سهمیه شیر رایانه ای استان است که قیمت این میزان شیر مشخص است و سازمان بازرگانی متولی توزیع و نظارت بر این موضوع نیست.