به گزارش خبرنگار مهر در بستک، مسعود قانعی فرد ظهر امروز در نشست شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: پوشش اجرای مرحله اول طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار در شهرستان بستک به 98 درصد در این شهرستان رسیده و امروز کارهای بزرگی که دولت در مسیر برقراری هر چه بیشتر عدالت در جامعه در دست اجرا دارد با حمایت و همدلی مردم همراه بوده است.

وی گفت: مشکلات مردم در دولت نهم مورد توجه جدی قرار گرفته و اجرای طرحهای متعدد از جمله طرح تحول اقتصادی، هدفمند کردن یارانه ها، سهمیه بندی سوخت، طرح مسکن مهر و مواردی از این دست در جهت رفع معضلات مردم و با هدف کاهش بار فشار بر اقشار آسیب پذیر جامعه بوده و بزودی اثرات خود را نشان خواهد داد.

قانعی فرد ادامه داد: از ابتدای ماه مبارک رمضان، بیش از 39 هزار لیتر شیر، 25 تن برنج، روزانه یک تن مرغ و بیش از شش تن روغن خوراکی با قیمت تعادلی در میان مردم توزیع شده و این روند تا پایان ماه مبارک رمضان با هدف کنترل بازار ادامه دارد.

فرماندار بستک به شمار 18 هزار و 126 دانش آموز این شهرستان برای ورود به 831 کلاس درس در سال تحصیلی جدید اشاره کرد و افزود: کمبود نیرو در برخی بخش های آموزش و پرورش بخصوص رشته های فنی و حرفه ای در بستک احساس می شود که با هماهنگی های صورت گرفته با اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان در این خصوص تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

در ادامه جلسه شورای اداری شهرستان بستک، سرهنگ اسماعیل مجدی نیز برنامه های ویژه هفته دفاع مقدس در این شهرستان را تشریح کرد.

وی گفت: رژه موتوری و لجستیکی یکانهای نمونه نظامی و انتظامی، صبحگاه مشترک، صبحگاه دانش آموزی، برنامه شامگاه یادیاران، نمایشگاه توانمندیهای نیروهای مسلح، دیدار با خانواده معظم شهداو عطر افشانی غبور رزمندگان 8 سال دفاع مقدس از ویژه برنامه های گرامیداشت این هفته در شهرستان بستک خواهد بود.