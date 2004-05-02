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۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۶:۱۴

حسن بنيانيان رييس حوزه هنري:

قصد داريم سال آينده در زمينه هاي نمايش و سينما گام هايي برداريم

توسعه شبكه اطلاعات جهان و جذب مخاطب براي همه قدرت هاي جهاني براي رسيدن به اهداف خود يك عنصر مهم به شمار مي آيد.

به گزارش خبرگزاري مهر حسن بنيانيان ، رييس حوزه هنري در نشست ستاد برگزاري دهمين گنگره سراسري شعر و قصه در قم با بيان اين مطلب گفت : استكبار براي توجيه عملكرد خود به ابزار نياز دارد و يكي از اين ابزارها هنر است  آنها فرهنگ و هنر را باعلم و تكنو لوژي به خدمت اهداف شيطاني خود گرفته اند.

بنيانيان در ادامه افزود: ما به خاطر قداستي كه براي دين الهي قايل هستيم ، متاسفانه اين قداست را به ابزارهاي انتقال پيام رسانده ايم  ودر پيام رساني مفاهيم الهي دچار تاخير شده ايم .

وي خاطر نشان كرد : هدفي كه حوزه هنري دنبال مي كند اين است كه هر چه سريعتر تاخير نيروهاي اسلامي و متعهد را جبران كند و در اين راستا حوزويان از بهترين پيام رسانان الهي هستند كه با در اختيار گرفتن ابزار با سرعت بيشتري پيام حق را به توده هاي مردم مي رسانند .

وي درباره گنگره سراسري شعر و قصه طلاب گفت: قصد داريم در سال هاي آينده عرصه هاي هنري بيشتري را در گنگره وارد  كنيم و در زمينه هاي نمايش و سينما نيز گام هايي برداريم تا از حوزوياني كه در عرصه فيلمنامه و محتواي آثار سينمايي تخصص دارند بهره بگيريم.

کد مطلب 75157

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