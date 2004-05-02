قصد داريم سال آينده در زمينه هاي نمايش و سينما گام هايي برداريم

به گزارش خبرگزاري مهر حسن بنيانيان ، رييس حوزه هنري در نشست ستاد برگزاري دهمين گنگره سراسري شعر و قصه در قم با بيان اين مطلب گفت : استكبار براي توجيه عملكرد خود به ابزار نياز دارد و يكي از اين ابزارها هنر است آنها فرهنگ و هنر را باعلم و تكنو لوژي به خدمت اهداف شيطاني خود گرفته اند.

بنيانيان در ادامه افزود: ما به خاطر قداستي كه براي دين الهي قايل هستيم ، متاسفانه اين قداست را به ابزارهاي انتقال پيام رسانده ايم ودر پيام رساني مفاهيم الهي دچار تاخير شده ايم .

وي خاطر نشان كرد : هدفي كه حوزه هنري دنبال مي كند اين است كه هر چه سريعتر تاخير نيروهاي اسلامي و متعهد را جبران كند و در اين راستا حوزويان از بهترين پيام رسانان الهي هستند كه با در اختيار گرفتن ابزار با سرعت بيشتري پيام حق را به توده هاي مردم مي رسانند .

وي درباره گنگره سراسري شعر و قصه طلاب گفت: قصد داريم در سال هاي آينده عرصه هاي هنري بيشتري را در گنگره وارد كنيم و در زمينه هاي نمايش و سينما نيز گام هايي برداريم تا از حوزوياني كه در عرصه فيلمنامه و محتواي آثار سينمايي تخصص دارند بهره بگيريم.