به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، داریوش قنبری در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: کریمی نماینده کرمان، سفیری نماینده زنجان و طاهرخانی نماینده تاکستان به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس و منشی کمیته فرهنگی اجتماعی فراکسیون اقلیت انتخاب شدند.

نماینده ایلام ادامه داد: همچنین علی اکبر اولیا نماینده یزد به عنوان رئیس کمیته برنامه بودجه فراکسیون و پیمان فروزش نماینده زاهدان به عنوان نایب رئیس این کمیته انتخاب شدند.

به گفته قنبری در جلسه امروز دلاور نماینده درگز هم به عنوان منشی کمیته برنامه و بودجه انتخاب شد.

بر اساس این خبر انتخابات بقیه کمیته های فراکسیون اقلیت بعد از پایان تعطیلات مجلس برگزار می شود.