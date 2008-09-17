استانداردهای کیفی مواد دندانی تهیه شد / ایجاد آزمایشگاه کشت سلولی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدصادق احمد آخوندی قائم مقام مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران امروز در مراسم افتتاح نخستین آزمایشگاه مرجع مواد دندانی کشور افزود: نیاز به ایجاد آزمایشگاه مرجع مواد دندانی کشور از سالها پیش به واسطه نقصی که در سیستم جاری کشور در زمینه سلامت دهان و دندان وجود داشت، تولیدات و تجهیزات و مواد دندانی وجود داشت. در آن زمان تولیدات و مواد وارداتی تنها از سوی استاندارد مورد بررسی قرار می گرفت و استاندارد لازم در دندانپزشکی وجود نداشت.

وی اضافه کرد: اقلام مصرفی و مواد اولیه دندانی تنها با استانداردهای محدودی بررسی می شد و نمی توانست پاسخگوی مشکلات باشد.

آخوندی یادآور شد: یکی از رسالتهای تعریف شده در مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، راه اندازی آزمایشگاه مرجع و اقدام در جهت استاندارد کردن مواد دندانی و کنترل مستمر آن بود. طرح اولیه این کار طراحی شد و پس از 4 سال و طی مراحل بسیار زیاد در وزارت بهداشت سال گذشته مورد تصویب قرار گرفت و با سفارش معاونت سلامت و تایید معاونت تحقیقات و فناوری تایید شد.

وی با اشاره به مشکلاتی که در تهیه فضای فیزیکی این آزمایشگاه وجود داشت، گفت: مشکلات بسیاری در راه تامین فضای فیزیکی آزمایشگاه وجود داشت و در نهایت یکی از کلاسهای دانشکده واقع در زیر زمین دانشکده بازسازی شده است و برای آزمایشگاه مورد استفاده قرار گرفت.

قائم مقام مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: تجهیزات آزمایشگاه به تدریج از محل بودجه مرکز تحقیقات، دانشکده و بودجه پژوهشی دانشگاه خریداری شده است.

رئیس کمیته تدوین استاندارد مواد دندانی در خصوص هزینه های انجام گرفته برای ایجاد این آزمایشگاه خاطرنشان کرد: 115 میلیون تومان از محل بودجه دانشکده دندانپزشکی، 270 میلیون تومان از محل بودجه مرکز تحقیقات دندانپزشکی و 117 میلیون تومان از محل بودجه بند "د" ماده 45 جهت تدوین استانداردها برای این آزمایشگاه هزینه شده و برای تکمیل آن به 100 میلیون تومان اعتبار نیاز است.