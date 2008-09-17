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۲۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۰۳

علاءالدین بروجردی:

عنوان و ترکیب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تغییر نکرده است

عنوان و ترکیب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تغییر نکرده است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی توضیح داد که با تشکیل کمیسیون جدید ، عنوان و ترکیب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تغییری نکرده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر علاءالدین بروجردی در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران اظهار دشت: وزارتخانه های اطلاعات، کشور ،  دفاع و امورخارجه همچنان تحت نظارت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواهند بود.

نماینده مردم بروجرد در خانه ملت ادامه داد: فقط معاونت های عمرانی و سیاسی از وزارت کشور جدا شده و تحت نظارت کمیسیون " شوراها و امور داخلی کشور" قرار گرفته است.

بروجردی افزود: امنیت مقوله ای یکپارچه است و خوشحال هستم که این یکپارگی همچنان محفوظ مانده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اهمیت موضوع شوراها و امور شهرداری ها بیان داشت : شورای عالی استان ها علاقه مند به شکل گیری تشکیلاتی ویژه بود و این به تشکیل کمیسیون شوراها و امور استان ها منجر شد.

وی در عین حال تاکید کرد که با تشکیل این کمیسیون جا برای عضویت چند نفر دیگر از نمایندگان برای پیوستن به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باز شود .

بروجردی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا محدود کردن نمایندگان در عضویت در کمیسیون امنیت ملی به این اقدام مجلس منجر نشد، تاکید کرد : اصرار بر حضور متخصصان در کمیسیون های تخصصی است .

کد مطلب 751594

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