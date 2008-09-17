عنوان و ترکیب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تغییر نکرده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر علاءالدین بروجردی در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران اظهار دشت: وزارتخانه های اطلاعات، کشور ، دفاع و امورخارجه همچنان تحت نظارت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواهند بود.

نماینده مردم بروجرد در خانه ملت ادامه داد: فقط معاونت های عمرانی و سیاسی از وزارت کشور جدا شده و تحت نظارت کمیسیون " شوراها و امور داخلی کشور" قرار گرفته است.

بروجردی افزود: امنیت مقوله ای یکپارچه است و خوشحال هستم که این یکپارگی همچنان محفوظ مانده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اهمیت موضوع شوراها و امور شهرداری ها بیان داشت : شورای عالی استان ها علاقه مند به شکل گیری تشکیلاتی ویژه بود و این به تشکیل کمیسیون شوراها و امور استان ها منجر شد.

وی در عین حال تاکید کرد که با تشکیل این کمیسیون جا برای عضویت چند نفر دیگر از نمایندگان برای پیوستن به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باز شود .

بروجردی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا محدود کردن نمایندگان در عضویت در کمیسیون امنیت ملی به این اقدام مجلس منجر نشد، تاکید کرد : اصرار بر حضور متخصصان در کمیسیون های تخصصی است .