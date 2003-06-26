نخستين مجمع عمومي مهندسي بهره وري برق تشكيل شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، با انتخاب اعضا هيات مديره مجمع عمومي مهندسي بهره وري در روز 16 تيرماه ، فعاليت رسمي اين مجمع آغاز مي شود.

بر اساس اين گزارش، بررسي مراحل اجرايي استاندارد ملي صنعت از مهمترين دستور جلسه هاي اين مجمع است كه براي نخستين بار در كشور تهيه شده و پس از تصويب در موسسه استاندارد در شركت ها ي برق منطقه اي سراسر كشور اجرا خواهد شد.

چنانچه با بكارگيري استاندارد ملي صنعت ، بهبود بهره وري توليد ، كيفيت و توزيع محقق شود، اين استاندارد به عنوان طرحي بين المللي معرفي خواهد شد.

به عقيده كارشناسان بهبود بهره وري مهمترين راهكاري است كه مي توان جايگزين افزايش تعرفه براي تامين منابع مالي صنعت برق كرد.