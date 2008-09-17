چهار فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره قرقیزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن اعلام کرد "بومرنگ" داریوش غریب‌زاده از دفتر سینمای جوان بوشهر، "شاید جایی دیگر" داود جلیلی از دفتر سینمای جوان قم، "چاوش" فرخ حنیفه‌نژاد از دفتر سینمای جوان مشهد و "دست سیاه، نان سفید" جواد مزدآبادی از دفتر سینمای جوان تهران به بخش مسابقه راه یافتند.

کمیته موسس جشنواره ایسیکول کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای هستند و انجمن سینمای جوانان ایران نیز از جمله موسسان آن است. ناصر باکیده مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران در دوره اول دو بخش مبارزه با استفاده از مشروب‌های الکلی و مواد مخدر و تحکیم روابط خانواده را در ساختار جشنواره ایسیکول گنجانیده است.

فیلم "عروس آب" ساخته مهدی عرب یارمحمدی جایزه بهترین فیلم را در دوره گذشته جشنواره به خود اختصاص داد. همچنین فیلم "رنج و ترنج" ساخته حسین تورنگ مورد قدردانی هیئت داوران جشنواره قرار گرفت.

جشنواره بین‌المللی فیلم ایسیکول از 28 مهر تا پنجم آبان‌ماه در شهر چالیان آتا قرقیزستان کنار رودخانه ایسیکول برگزار می‌شود.