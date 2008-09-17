محمدعلی جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: این یادواره به دنبال ارسال فراخوان توسط ستاد یادواره هزار و 400 شهید این شهرستان و با هدف جمع آوری آثار شهدا و خانواده های آنان و دیگر افرد علاقمند برگزار می شود.

وی افزود: خانواده های شهدای این شهرستان می توانند وصیتنامه، زندگینامه، دست نوشته و عکسهای شهدا را به دبیرخانه این ستاد ارسال کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: این یادواره روز چهارم مهرماه جاری برگزار می شود و تاکنون این ستاد 20 مقاله و 50 قطعه شعر و 15 خاطره از شهدای شهریار دریافت کرده است.

جعفریان عنوان کرد: همچنین هنرمندان شهریاری فقط تا پایان شهریورماه جاری فرصت ارسال آثار خوشنویسی، مقاله، خاطره و نقاشی را به دبیرخانه این یادواره واقع در فرمانداری و اداره فرهنگ و ارشاد دارند.