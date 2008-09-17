مجتمع کوهنوردی پناهگاه سوم قله دماوند راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، رئیس هیئت کوهنوردی آمل در حاشیه افتتاح این طرح اظهار داشت: این مجتمع در ارتفاع چهار هزار و 300 متری ضلع جنوبی قله دماوند در زمینی به مساحت 460 متر مربع احداث شد.

قدرت الله رجایی افزود: برای این طرح که در مدت دو سال به بهره برداری رسید، سه میلیارد و 800 میلیون ریال هزینه شده است.

وی اظهار داشت: این مجتمع پناهگاهی به شکل مهندسی و دارای عایق بندی و با استاندارد بالا احداث شده است.

وی عنوان کرد: این مجتمع از بخشهای مختلفی مانند اتاق کمکهای اولیه، انبار عمومی، غذا خوری، آشپزخانه، اتاق مدیریت و ... با ظرفیت بیش از 200 نفر تشکیل شده است.

به گفته رجایی در محیط اطراف این پناهگاه نیز برای برپایی بیش از 200 چادر ویژه اقامت ورزشکاران کوهنورد جانمایی شده است.

قله دماوند با بیش از پنج هزار و 700 متر ارتفاع، بلندترین قله ایران به شمار می رود.