به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد، ظهر امروز در بازدید از بقعه متبرکه خواجه اباصلت مشهد افزود: استفاده از بقاع متبرکه به عنوان مرکزی فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ اسلامی یکی از سیاستهای این سازمان است.

وی همچنین اظهار داشت: طرح برنامه های مدون در بقاع متبرکه و مهیا سازی امور رفاهی برای زائرین باید در اولویت کارهای فرهنگی زیارتی این سازمان قرار گیرد.

گنابادی ن‍‍ژاد تصریح کرد: امید است با استفاده از پتانسیلهای موجود در بقاع متبرکه بتوان زمینه های مساعدی را برای اجرای برنامه های فرهنگی مهیا کرد.

وی همچنین خواستار توجه و رسیدگی بیشتر به بقاع متبرکه شد و خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی در راستای تبدیل این اماکن به مراکز فرهنگی می توان از ظرفیتهای بالای این اماکن بهره برداری لازم را انجام داد.