92 درصد دانش ‌آموزان ابتدایی خراسان جنوبی زیر پوشش تحصیلی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سلیمان زنگویی، ظهر امروز در نشستی خبری با بیان اینکه در طول برنامه چهارم جذب بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی از 341 نفر در استان به 289 نفر رسیده است، افزود: درصد قبولی دوره ابتدایی خراسان جنوبی نیز در سال 84، حدود 94 درصد بوده که هم اکنون به 98 درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: پوشش تحصیلی دوره راهنمایی در استان در ابتدای برنامه چهارم توسعه 75 درصد بوده که در حال حاضر به 81 درصد رسیده و جذب بازماندگان از تحصیل نیز در این دوره از 107 نفر در ابتدای برنامه به 751 نفر در سال تحصیلی گذشته رسیده است.

معاون آموزشی و نوآوری سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه درصد قبولی خرداد ماه دانش‌ آوزان دوره راهنمایی در طول برنامه 10 درصد رشد داشته است، گفت: این استان در بخش مراکز شبانه‌ روزی نیز از 39 مرکز با چهار هزار و 800 دانش ‌آموز مشغول به تحصیل به 54 مرکز با هشت هزار دانش ‌آموز ارتقا پیدا کرده است.

زنگویی افزود: در بخش متوسطه 73 مرکز شبانه‌ روزی در سطح استان فعال است که هشت هزار و 900 دانش‌ آموز را زیر پوشش تحصیلی دارد.