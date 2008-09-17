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۲۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۴۶

برگزیدگان جشنواره فیلم دانشجویی معرفی می‌شوند

برگزیدگان بخش‌های مختلف سومین جشنواره ملی فیلم دانشجویی هفته آینده معرفی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم نظری مدیر اجرایی سومین جشنواره فیلم دانشجویی با اعلام این خبر گفت: پس از داوری‌های انجام شده حدود 150 فیلم به عنوان برگزیدگان این بخش طی هفته آینده در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت دانشکده معرفی می‌شوند.

جشنواره فیلم دانشجویی تولیدات دانشجویی را عرضه و با شناسایی استعدادها و نخبگان هنری در عرصه فیلمسازی، بین سازمان و قشر دانشگاهی کشور تعامل برقرار می‌کند. کارهای تولیدی دانشجویان در بخش‌های مستند، داستانی، انیمیشن، تله تئاتر و ویدئو گرافیک از دانشگاه آزاد، تهران، پیام نور، علمی کاربردی، صدا و سیما، تربیت مدرس و سایر دانشگاهها ارسال شده است.

همزمان با برگزاری جشنواره در دانشکده صدا و سیما بخش جنبی نمایشگاه، غرفه‌ها و بخش سمینار بازاریابی تبلیغات روابط عمومی برپا می‌شود. جشنواره ملی فیلم دانشجویی از پنجم تا دهم آبان ماه در دانشکده صدا و سیما برگزار می‌شود.

کد مطلب 751648

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