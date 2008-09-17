به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم نظری مدیر اجرایی سومین جشنواره فیلم دانشجویی با اعلام این خبر گفت: پس از داوریهای انجام شده حدود 150 فیلم به عنوان برگزیدگان این بخش طی هفته آینده در روزنامههای کثیرالانتشار و سایت دانشکده معرفی میشوند.
جشنواره فیلم دانشجویی تولیدات دانشجویی را عرضه و با شناسایی استعدادها و نخبگان هنری در عرصه فیلمسازی، بین سازمان و قشر دانشگاهی کشور تعامل برقرار میکند. کارهای تولیدی دانشجویان در بخشهای مستند، داستانی، انیمیشن، تله تئاتر و ویدئو گرافیک از دانشگاه آزاد، تهران، پیام نور، علمی کاربردی، صدا و سیما، تربیت مدرس و سایر دانشگاهها ارسال شده است.
همزمان با برگزاری جشنواره در دانشکده صدا و سیما بخش جنبی نمایشگاه، غرفهها و بخش سمینار بازاریابی تبلیغات روابط عمومی برپا میشود. جشنواره ملی فیلم دانشجویی از پنجم تا دهم آبان ماه در دانشکده صدا و سیما برگزار میشود.
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