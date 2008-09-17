با ترکیبی جوان به دیدار هپکو اراک خواهیم رفت

قاسم شعبان‌پور، در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: تیم ما تیم جوانی است و انگیزه بالایی دارد و قطعا بازی خوبی انجام خواهیم داد.

وی با اشاره میزبانی سبزوار در این دیدار گفت: با توجه به میزبانی در سبزوار امیدواریم بتوانیم، هپکو اراک را شکست دهیم.

شعبان‌پور با اشاره به توان تاکتیکی خوب بازیکنان تیم هپکو اراک افزود: پیش‌بینی‌های لازم را انجام دادیم و نقاط ضعف و قوت این تیم کنترل شده و امیدواریم بازی را به نفع خودمان به پایان ببریم.

سرمربی تیم هندبال ابومسلم سبزوار با بیان اینکه نباید امتیاز بازیهای خانگی را از دست بدهیم، خاطر نشان کرد: امیدواریم با کسب دو امتیاز این بازی، شکست هفته پیش مقابل فولاد را جبران کنیم .

شعبان پور گفت: مردم سبزوار علاقه زیادی به هندبال دارند و چون در حال حاضر اطلاع‌رسانی خوبی صورت نگرفته شاید حضورشان کمتر باشد اما در آینده صد درصد سالن هندبال سبزوار پر خواهد شد.

وی در پایان گفت: با انتقال تیم هندبال ابومسلم به سبزوار، حال دیگر مردم این شهر می‌توانند شاهد بازی‌های لیگ‌برتر هندبال باشند.