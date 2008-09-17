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۲۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۵۶

شفقت:

شاخص فضاهای ورزشی استان بوشهر دو برابر شده است

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر گفت: شاخص فضاهای ورزشی استان بوشهر در طول سه سال گذشته دو برابر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ابوطالب شفقت بعد از ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از ورزشکاران و مربیان مدال آور استان بوشهر در دومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان افزود: امید می رود با بهره برداری از فضاهای در دست ساخت و آماده بهره برداری تا پایان برنامه چهارم توسعه این میزان به سه برابر نیز افزایش پیدا کند.

وی اظهار داشت: همچنین سعی شد به همین میزان نیز اعتبارات و حمایتهای مالی از رشته های ورزشی در مدت یاد شده رشد داشته باشد.

وی با تاکید بر اعمال تخصص پروری در رشته های ورزشی گفت: ورزشکاران بوشهری علاوه بر بالا بردن روحیه و منش پهلوانی در خود سعی در افزایش توان تخصصی در رشته مربوطه خود کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به ظرفیتهای خوب استان در بخشهای مختلف باید با برنامه ریزی صحیح و متناسب با امکانات از هم اکنون برای کسب امتیاز میزبانی یک یا چند رشته ورزشی در المپیاد سال آینده اقدام کنیم.

شفقت بیان داشت: ورزش علاوه بر تضمین سلامت و ترویج وحدت، پاکی و پاکدامنی در جامعه زمینه تقویت معرفت و تقوای دینی را نیز فراهم می کند.

مدیرکل تربیت بدنی استان بوشهر نیز آیین گفت: از 184 ورزشکار شرکت کننده در دومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان 38 ورزشکار بوشهری موفق به کسب مدالهای طلا، نقره و برنز شدند.

حسین وردیانی افزود: المپیاد ورزشی ایرانیان علاوه بر سنجش و ارتقا سطح توان ورزشکاران موجب معرفی نخبه های ورزشی کشور نیز خواهد شد.

در پایان این آیین از 57 مربی و مدال آور استان بوشهر در دومین المپیاد ورزشی ایرانیان با اهداء جوایزی تجلیل شد.

کد مطلب 751672

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