شاخص فضاهای ورزشی استان بوشهر دو برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ابوطالب شفقت بعد از ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از ورزشکاران و مربیان مدال آور استان بوشهر در دومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان افزود: امید می رود با بهره برداری از فضاهای در دست ساخت و آماده بهره برداری تا پایان برنامه چهارم توسعه این میزان به سه برابر نیز افزایش پیدا کند.

وی اظهار داشت: همچنین سعی شد به همین میزان نیز اعتبارات و حمایتهای مالی از رشته های ورزشی در مدت یاد شده رشد داشته باشد.

وی با تاکید بر اعمال تخصص پروری در رشته های ورزشی گفت: ورزشکاران بوشهری علاوه بر بالا بردن روحیه و منش پهلوانی در خود سعی در افزایش توان تخصصی در رشته مربوطه خود کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به ظرفیتهای خوب استان در بخشهای مختلف باید با برنامه ریزی صحیح و متناسب با امکانات از هم اکنون برای کسب امتیاز میزبانی یک یا چند رشته ورزشی در المپیاد سال آینده اقدام کنیم.

شفقت بیان داشت: ورزش علاوه بر تضمین سلامت و ترویج وحدت، پاکی و پاکدامنی در جامعه زمینه تقویت معرفت و تقوای دینی را نیز فراهم می کند .

مدیرکل تربیت بدنی استان بوشهر نیز آیین گفت: از 184 ورزشکار شرکت کننده در دومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان 38 ورزشکار بوشهری موفق به کسب مدالهای طلا، نقره و برنز شدند.

حسین وردیانی افزود: المپیاد ورزشی ایرانیان علاوه بر سنجش و ارتقا سطح توان ورزشکاران موجب معرفی نخبه های ورزشی کشور نیز خواهد شد .

در پایان این آیین از 57 مربی و مدال آور استان بوشهر در دومین المپیاد ورزشی ایرانیان با اهداء جوایزی تجلیل شد.