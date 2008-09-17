ساخت آزادراه تهران-شمال دوباره از سر گرفته شد

مدیر روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور در تماسی با خبرنگار مهر گفت: علت توقف ساخت این پروژه در محدوده استان کرج، نشتی گازوئیل در رودخانه این محل بوده است که با توقف فعالیت از سوی اداره محیط زیست این شهرستان مواجه شد.

سید حسین کرمانی افزود: هم اکنون این مشکل توسط پیمانکار برطرف شده و روند توقف اجرای ساخت آزادراه تهران-شمال مرتفع شده است.

وی ادامه داد: بروز این تخلف توسط پیمانکار مانع از اجرای کل پروژه نخواهد شد و با برطرف شدن مسئل روند ساخت به قوت قبل ادامه دارد.

این در حالی است که کرمانی امروز صبح در پی تماس خبرنگار مهر خبر توقف ساخت آزادراه تهران- شمال در منطقه شهرستانک را نه تائید و نه تکذیب کرده بود.