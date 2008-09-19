۲۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۱۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نگرانی بابت رای نیاوردن لایحه کاهش ساعت کار پرستاران در مجلس

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از احتمال اینکه لایحه یکسان سازی و کاهش ساعت کار پرستاران در صحن مجلس رای نیاورد، خبر داد.

دکتر حسینعلی شهریاری در خصوص مسکوت ماندن لایحه یکسان سازی و کاهش ساعت کار پرستاران به خبرنگار مهر گفت: اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقدند این لایحه نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد.

وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت موظف شده نقاط ضعف و قوت لایحه را شناسایی و به کمیسیون گزارش دهد ، افزود: علت تاخیر در بررسی و تصویب این لایحه این است که اعضای کمیسیون از اینکه لایحه در صحن مجلس رای نیاورد نگران هستند.

شهریاری در عین حال تصریح کرد: البته این لایحه در مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری است که برای همه گروهها 44 ساعت کار در هفته تعیین شده است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: وقتی هنوز قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن همه این امتیازها برای گروههای مختلف شغلی از جمله پرسنل بهداشتی و درمانی دیده است ، اجرایی نشده نمی توان قانون دیگری را آورد.

شهریاری گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری برای پرستارانی که در بخشهای ویژه و سخت مشغول به کار هستند ، امتیازاتی در نظر گرفته که با اجرای آن نیازی به تصویب لایحه یکسان سازی و کاهش ساعت کار پرستاران نیست.

وی افزود: در هر حال لایحه مذکور بعد از تعطیلات مجلس در کمیسیون بهداشت و درمان با حضور نمایندگان سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت دوباره بررسی خواهد شد تا ضعف ها و اشکالات آن برطرف شود.

