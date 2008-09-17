به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در بیانیه ای خبر داد: هانسبرگ هابر 55 ساله که پیشتر در آنکارا و مسکو نیز سفیر بوده است، ریاست هیئت 200 نفری ناظران اروپایی در گرجستان را برعهده خواهد گرفت.

هابر که در حال حاضر سفیر آلمان در بیروت است، از روز اول اکتبر در گرجستان مستقر خواهد شد.

به گفته این بیانیه، هابر نقشی حیاتی در ماموریت اروپایی ها در گرجستان که نقشی کلیدی در تلاش های آنان برای پاسخنگویی به بحران در این کشور دارد، خواهد داشت.

درگیری ها درگرجستان پس از حملات ارتش این کشور به منطقه اوستیای جنوبی آغاز شد که با حضور ارتش روسیه در منطقه و پیشروی به سوی تفلیس همراه شد.

دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه روز شنبه 26 مرداد، طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس با گرجستان را امضا کرد تا درگیریها با این کشور درباره اوستیای جنوبی پایان یابد.