ايران تجربيات خود را در خصوص بيماري تالاسمي به جمهوري آذربايجان منتقل كند

به گزارش خبرگزاري مهر در اين ديدار دكتر مسعود پزشكيان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز با مثبت ارزيابي كردن روابط خواستار گسترش همكاري ميان دو كشور به خصوص در زمينه مسايل بهداشتي و درماني شد.

دكتر پزشكيان با تشريح سيستم بهداشتي و درماني كشور در مبارزه با بيماري تالاسمي گفت: در كشور ما هر زوج جوان پيش از ازدواج آزمايشهاي گوناگوني انجام مي دهند كه يك مورد آن در ارتباط با بيماري هاي تالاسمي است و خوشبختانه توانسته ايم دراين زمينه گام هاي بلندي برداريم.

وي با اشاره به اهميت توانمد سازي افراد در مقابله با بيماري گفت: اگر ما بتوانيم سطح آگاهي افراد را در مقابله با بيماري ها افزايش دهيم مي توانيم 10 سال به عمر جامعه بيفزاييم كه در اين خصوص وزارت بهداشت به عنوان يكي از اين اقدامات درصدد راه اندازي سايت سلامتيران برآمده كه اطلاعات لازم را به شهروندان ايراني منتقل مي كند.

دكتر پزشكيان در خاتمه با اشاره به عضويت 10 كشور جديد به اتحاديه اروپا گفت: ما و كشور آذربايجان و كشورهاي آسياي ميانه داراي فرهنگ و تمدن مشترك هستيم و همه اين كشور ها مي توانند به منظور توسعه هرچه بيشتر روابط خود در زمينه هاي ارتباطات، اقتصاد، اجتماعي و سياسي با يكديگر همكاري كنند.