به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یولیا تیموشنکو، نخست وزیر اوکراین در یک کنفرانس مطبوعاتی با تشبیه خروج حزب ویکتور یوشچنکو، رئیس جمهور از ائتلاف حاکم به گوسفندی که از گله جدا شده و به دره سقوط کرده است بقیه گروههای حاضر در ائتلاف را مایل به خروج ندانسته و ائتلاف حاکم را فروپاشیده ندانست.

در تاریخ 3 سپتامبر حزب "اوکراین ما" به رهبری یوشچنکو خروج خود را از ائتلاف با تیموشنکو نخست وزیر اوکراین اعلام کرد.

با ادامه بحران روز گذشته "ارسنی یاتسنیوک"، رئیس پارلمان اوکراین رسما سقوط دولت تیموشنکو را اعلام کرد.

با سقوط دولت ائتلافی تیموشنکو، احزاب حاضر در پارلمان اوکراین 30 روز فرصت دارند تا کابینه جدیدی را معرفی کنند.

دولت ائتلافی اوکراین در حالی سقوط کرد که کمتر از یک سال از زمان تشکیل آن می گذرد.

تیموشنکو باید استعفای خود را از پست نخست وزیری اعلام می کرد اما وی شکست را نپذیرفته و همچنان بر ماندن در پست نخست وزیری اوکراین تاکید دارد.