تلاش برای درک حیات احتمالی موجودات فرا زمینی/ دریافت یک سیگنال از فضا

به گزارش خبرگزاری مهر ، بیش از سه دهه پیش دانش بشر درخصوص ارسال پیام برای موجودات فرازمینی و چگونگی تعامل با نظریات جانبی مطرح شده در این خصوص توسه پیدا نکرده بود اما امروزه و به لطف توسعه خیره کننده علوم فضایی و همچنین طرح نظریات قوی تر و مستندتر، این عرصه هیجان انگیز از علوم وارد مرحله تازه ای از حیات خود شده است.

در سال 1960 میلادی فرانک دریک از اخترشناسان دانشگاه کورنل نخستین آزمایشات مدرن مربوط به جستجو و دریافت سیگنالهای ارسالی از فضای بیکران به سوی زمین را آغاز کرد.

این پروژه که در آن دوران بدیع ترین پروژه علمی در عرصه فعالیتهای فضایی و نجوم نام گرفته بود با نام "پروژه Ozma" به تیتر نخست رسانه خبری جهان تبدیل شد.

فرانک دریک در نخستین مرحله به سراغ تلسکوپی رادیویی به قطر 25 متر در گرین پارک ویرجینیای غربی رفت تا با استفاده از آن ستارگان Tau Ceti و Epsilon Eridani را با فرکانسی نزدیک به 42/1 گیگاهرتزی مورد بررسی دقیق قرار دهد.

در جریان این بررسیها با استفاده از دریافت کننده تک کاناله ای با پهنای باند 100 هرتز، از باند 400 کیلوهرتزی تصویربرداری شد. در ادامه این اطلاعات بر روی نواری مخصوص ذخیره شد با این حال هیچ نتیجه خاصی از بررسی آنها عاید وی نشد.

آیا این آنتنهای رادویی پیامی از اعماق فضای بیکران دریافت خواهند کرد؟

یک سال بعد یعنی در سال 1961 نخستین کنفرانس SETI در گرین پارک برگزار شد. در آن مقطع و در ادامه دهه 60 میلادی شوروی سابق علاقه شدید خود را نسبت به پروژه های SETI ابراز داشت و از این رو یک سری تحقیقات جامع با استفاده از آنتنهای وسیع را آغاز کرد با این امید که سیگنالی خاص دریافت شود.

در ادامه این روند امیدوارکننده، دکتر جان کراوس و مک داگال در شماره مارس سال 1955 نشریه ساینتفیک آمریکن، ایده جدیدی را برای تصویربرداری از اعماق فضا با استفاده از تلسکوپ رادیویی غول پیکری که مجهز به بازتابنده سهمی گون بود ارائه کردند.

طی دو سال انجام تحقیقات گسترده، این ایده مورد موافقت قرار گرفت و بنیان آن در دانشگاه دولتی اوهایو گذاشته شد. در سال 1963 این تلاش به ثمر نشست و تلسکوپ عظیم این دانشگاه موسوم به "گوش بزرگ" ساخته شد و در ادامه از آن برای توسعه پروژه های SETI استفاده شد.

به گزارش مهر، در راستای این تلاش تاریخی، در سال 1974 و در قالب تلاشی سمبلیک پیامی به اعماق فضای بیکران و مخصوصا سحابی M13 در فاصله 25 هزار سال نوری از زمین ارسال شد.

وقوع اتفاقی تاریخی

در 15 آگوست سال 1977 دکتر جری اهمان از داوطلبین پروژه SETI از مشاهده سیگنال قدرتمندی خبر داد که با استفاده از تلسکوپ گوش بزرگ دریافت کرده بود. این یافته آنچنان هیجان انگیز بود که موجب شد تا وی بلافاصله به بررسی دقیق این سیگنال بپردازد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این سیگنال احتمالا از سوی یک جرم مصنوعی در فضای بیکران راهی زمین شده است. البته این تجربه در مراحل بعدی هرگز تکرار نشد.

در سالهای 1979 و 1986 نیز محققان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی تلاشهای مشابهی در راستای پروژه های SETI انجام دادند و تا به امروز نیز این تلاشها ادامه داشته است.

راه اندازی مرکز SETI AT HOME

SETI AT HOME پروژه محاسبات داوطلبانه قدرتمندی است که در ماه مه سال 1999 در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی آغاز به کار کرد. این پروژه به گونه ای اداره می شود که هر فرد علاقمندی می تواند با عضویت در آن به تلاشهای در حال انجام برای شناسایی سیگنالی از موجودات فرازمینی کمک کند.

پروژه SETI AT HOME به گونه ای اداره می شود که هر فرد علاقمندی می تواند با عضویت در آن به تلاشهای در حال انجام برای شناسایی سیگنالی از موجودات فرازمینی کمک کند

داده هایی که از سوی کاربران و علاقمندان مختلف جمع آوری می شود به بیش از 5 میلیون کاربر رایانه در بیش از 200 کشور جهان مربوط می شود که در ادامه به مرکز اصلی یعنی دانشگاه کالیفرنیا در برکلی ارسال می شوند.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته تاکنون بیش از 19 میلیارد ساعت بر روی این داده ها پردازشهای مختلف صورت گرفته است که در نوع خود آماری حیرت آور است.

در این مرکز تحقیقاتی که هم اکنون به عنوان بزرگترین و کاملترین مجموعه تحقیقاتی موجودات فرازمینی شناخته شده است، از انبوهی از تلسکوپهای رادیویی غولپیکر برای ردیابی نشانی از حیات فرازمینی استفاده می شود.

در این مرکز گروهی از زبده ترین محققان علوم فضایی و علاقمندان به مقوله حیات موجودات فرا زمینی نیز وجود دارند که داده های تحت پردازش را با هدف یافتن نشانی از حیات هوشهای فرا زمینی مورد بررسی قرار می دهند.