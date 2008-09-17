عدم توزیع متوازن بودجه های پژوهشی / اختصاص بودجه ویژه به انجمنهای علمی و پارکهای فناوری

به گزارش خبرنگار مهر دکتر صادق واعظ زاده عصر امروز در نشست مشترک روسای دانشگاهها و مراکز پژوهش و فناوری و مدیران عامل شرکت ها ، بانک ها و موسسات انتفاعی بزرگ دولتی با اشاره به دو ماموریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: کمک به ایجاد نظام علم و فناوری در کشور و تکمیل شدن حلقه علم و فناوری دو ماموریت این معاونت است که به یکی از نظر ساختاری و به دیگری از نظر فرایندی باید پرداخته شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یک نظام علم و فناوری در کشور وجود ندارد به برخی مشکلات موجود در این زمینه اشاره کرد و گفت: چالش عرضه و تقاضای علم یکی از مشکلات موجود در این زمینه بشمار می آید. عوامل عرضه علم در کشور وجود دارد و در دهه های اول و دوم انقلاب سرمایه انسانی که مهمترین عامل عرضه علم است تربیت شده اند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: در چند سال گذشته آمارها وجود بیش از 5 هزار محقق را در کشور نشان می دهد و هم اکنون با توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی و احتساب نیمی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در حال گذراندن دوره پایان نامه هستند 150 هزار محقق در کشور وجود دارد.

وی گفت: هم اکنون 3500 میلیارد تومان بودجه به پژوهش اختصاص داده شده است که اگر بین این 150 هزار نفر محقق تقسیم شود به هر نفر مبلغ بسیار کمی می رسد و حتی تمام این مقدار بودجه نیز به طور واقعی به پژوهشگران اختصاص نمی یابد این موضوع نشان دهنده آن است که علاوه بر اینکه در کشور با کمبود بودجه مواجه ایم در تحقق آن نیز مشکل داریم و بودجه های بودجه های پژوهشی در جای خودش به درستی هزینه نمی شود.

وی عدم پاسخگویی را یکی دیگر از بزرگترین مشکلات پژوهش کشور دانست و گفت: پژوهش صرف پاسخ دادن به نیازهای اساسی نمی شود و از نظر کمی و کیفی با مشکل مواجه است. همچنین نظام پاسخگوی منظم علمی وجود ندارد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به تخصیص یک درصد درآمد عملیاتی شرکت ها و بانکهای دولتی به پژوهش اشاره کرد و گفت: این موضوع مصوبه مجلس است و از سال گذشته یک درصد هزینه ها و امسال یک درصد درآمد عملیاتی شرکت ها و بانکهای دولتی به پژوهش اختصاص می یابد که این مبلغ در مصوبه دولت معادل 1500 میلیارد تومان است.

واعظ زاده با اشاره به ماموریت دیگر معاونت علمی و فناوری در خصوص تکمیل چرخه نوآوری گفت: در این زمینه برنامه کلی معاونت کمک به نهضت تولید علم است .

وی افزود: در این برنامه تعیین جایگاه کشور در زمینه توسعه علمی به فرهنگستانها و انجمن های علمی سپرده شده است و مبلغ 4 میلیارد تومان اعتبار نیز از سوی معاونت علمی برای این منظور در نظر گرفته شده که تا دو روز آینده به دست انجمن های علمی می رسد.

وی اختصاص دو میلیارد تومان اعتبار برای توانمند سازی نشریات علمی را یکی دیگر از برنامه های معاونت علمی عنوان کرد و گفت: حمایت از پایان نامه های دانشجویی نیز یکی دیگر از برنامه های معاونت علمی در راستای ماموریت تکمیل چرخه نوآوری است که به این منظور ده میلیارد تومان اعتبار صرف حمایت از پایان نامه ها خواهد شد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه هم اکنون در کشور همایش بین المللی واقعی تعداد اندکی است گفت: در حال حاضر سالیانه تنها دو تا سه همایش بین المللی علمی واقعی در کشور برگزار می شود و تا زمانی که سالانه 30 همایش بین المللی برگزار شود معاونت علمی برای این منظور حمایت های لازم را انجام می دهد.

وی با تاکید بر حمایت از شرکت های دانش بنیان که محورهای اصلی علم و فناوری بشمار می آیند گفت: در راستای تجاری سازی و حمایت از شرکت های دانش بنیان ، معاونت علمی ظرف یک ماه آینده ده میلیارد تومان اعتبار را به مراکز رشد و پارک های علمی اختصاص می دهد.

وی گفت: کار اساسی در این زمینه تصویب لایحه دولت از شرکت های دانش بنیان بوده که در این لایحه دولت مصوب کرده است هیچ مانعی برای تاسیس شرکت های دانش بنیان وجود نداشته باشد.