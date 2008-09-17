عملکرد ضعیف فتح الله زاده دلیل برکناری اش بود/ احتمال تغییرات بیشتر

مسعود زریبافان رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال با بیان این مطلب به خبرنگار مهر در خصوص تصمیم اخیر مبنی بر برکناری مدیرعامل این باشگاه اظهار داشت: بنده کارنامه موفقی از آقای فتح الله زاده در مدتی که مسئولیت باشگاه استقلال را دارم مشاهده نکردم و این در حالی بود که ایرادی در کادر فنی و بازیکنان نمی دیدم و از همین رو با صلاحدید هیئت مدیره تصمیم گرفتیم تغییرات اصلاحی را در باشگاه آغاز کنیم که برکناری آقای فتح الله زاده و اضافه شدن آقای انصاری به جای آقای پورحیدری که با توجه به حضورشان در باشگاه پاس همدان فرصتی برای حضور در جلسات هیئت مدیره نداشتند درهمین راستا بود.

وی در پاسخ به این اظهار نظر فتح الله زاده که" اختلاف با زریبافان دلیل اصلی برکناری ام بود " گفت: من که قبلا با ایشان کار نمی کردم که بخواهد اختلاف نظری وجود داشته باشد. اگر من با ایشان مشکلی داشتم همان روز اول در برکناری ایشان درنگ نمی کردم اما من از ایشان حمایت کردم. به مدیریت باشگاه قدرت دادم و حتی در جلسات هیئت مدیره شرکت فعال داشتم اما ناکارآمدی سیستم مدیریت باشگاه باعث شد تا سرانجام تصمیم به تغییرات اساسی در این باشگاه بگیرم.

زریبافان با بیان اینکه کارنامه فتح الله زاده در باشگاه استقلال موفق نبود و جایگاه هفدهم در لیگ برتر برازنده این باشگاه مردمی نیست اظهار داشت: عملکرد ضعیف فتح الله زاده عامل اصلی نتایج استقلال بوده و برکناری ایشان یک تصمیم مدیریتی بوده است.

وی با بیان اینکه مدتی که مسئولیت باشگاه استقلال را پذیرفته ام از هیچ گونه کمکی برای اوج گیری باشگاه دریغ نکردم اظهار داشت: پولی که بنده در طول دو ماه در اختیار باشگاه استقلال قرار دادم به اندازه پولی بود که آقای فتح الله زاده در طول مدت مدیریت اخیر خود در استقلال بود ولی ضعف مدیریت باعث شد این اعتبارات در جهت پیشرفت باشگاه هزینه نشود.

وی با تاکید بر اینکه استقلال مدیرتمام وقت و بدون حاشیه می خواهد تصریح کرد: استقلال مدیری می خواهد که پا به پای بازیکنان برای این تیم وقت بگذارد و برای رفع مشکلات باشگاه تلاش کند در حالی که آقای فتح الله زاده علاوه بر کارهای شخصی در چند روزنامه نیز مشغول بودند و نمی توانستند وقت لازم را برای باشگاه استقلال بگذارند.

رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال در خصوص اینکه آیا مهندس علی آبادی نیز با تغییر مدیر عامل باشگاه استقلال موافقت بود یا نه اظهار داشت: مهندس علی آبادی به عنوان رئیس مجمع باشگاه استقلال تمامی اختیارات این باشگاه را به بنده تفویض کردند و با توجه به شناخت 35 ساله ای که از مدیریت ، سلایق و روش کاری بنده دارند می دانند که این تغییرات کاملا با مطالعه صورت گرفته و تصمیمات احساسی و شتاب زده نبوده است.

زریبافان در خصوص شایعاتی که پیرامون برخی رایزنی های برای بازگشت فتح الله زاده مطرح می شود خاطرنشان کرد: این امر جزو وظایف هیئت مدیره است و اعضای هیئت مدیره هستند که تصمیم نهایی را در این زمینه خواهند گرفت ولی آنچه مسلم است عملکرد آقای فتح الله زاده ضعیف بوده و بنده انتظار داشتم هیئت مدیره پیش از من در این زمینه اقدام کند.

وی پیرامون احتمال تغییرات در کادر فنی باشگاه استقلال با توجه به برکناری فتح الله زاده اظهار داشت: به اعتقاد من استقلال از کادر فنی و بازیکنان خوبی برخوردار است منتهی اشکال در سیستم مدیریتی باعث شده این تیم کارآمدی لازم را نداشته باشد از همین رو تصمیم گرفتیم فضای کلی باشگاه را با این تغییرات عوض کنیم.

رئیس مجمع باشگاه استقلال با بیان اینکه فرصت لازم برای انجام اصلاحات و قرار گرفتن استقلال در مسیر پیشرفت واقعی به مدیر عامل این باشگاه داده شد گفت: تغییرات اخیر هرگز دفعی و ناگهانی نبوده بلکه با زمان مناسبی در اختیار مدیر عامل باشگاه قرار داشته تا بتواند در مسیر پیشرفت و رشد باشگاه استقلال حرکت کند ولی عدم مدیریت لازم استقلال را از این مسیر دور کرد تا جایی که شکست های اخیر دل مردم را به درد آورده است.

وی اضافه کرد: تغییرات اصلاحی در باشگاه استقلال را با تغییر مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره آغاز کرده ام ولی اگر احساس کنم استقلال باز هم نیاز به تغییر دارد قطعا در این زمینه وارد عمل خواهم شد چرا که به عنوان مسئول در باشگاه استقلال باید پاسخگوی مردم و هواداران پرشور باشم و نمی توانم اجازه دهم در این باشگاه کم کاری و اهمال کاری صورت بگیرد.