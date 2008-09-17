چک و آمریکا جمعه توافق نظامی امضا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آنده سیرتک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری چک روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: ویاستا پارکانوا وزیر دفاع چک و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا قرار است روز جمعه در لندن قرارداد "سوفا" و یک بیانه همکاری راهبردی میان چک و آمریکا را امضا کنند.
دولت پراگ اواسط شهریور توافقنامه معروف به "سوفا" درباره استقرار نیروهای آمریکایی برای پایگاه آتی ضدموشکی در خاک جمهوری چک را تصویب کرد.
جمهوری چک و آمریکا در ماه ژوئیه اولین توافق دیپلماتیک دوجانبه را برای استقرار یک رادار بسیار پیشرفته در چارچوب سپر موشکی امضا کردند.
این درحالی است که فرمانده نیروهای موشکهای استراتژیک روسیه (SMF) اخیرا هشدار داد که موشک های بالستیک کشورش می توانند سایتهای دفاع موشکی آمریکا در اروپا (جمهوری چک و لهستان) را هدف قرار دهند.
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