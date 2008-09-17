چک و آمریکا جمعه توافق نظامی امضا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آنده سیرتک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری چک روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: ویاستا پارکانوا وزیر دفاع چک و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا قرار است روز جمعه در لندن قرارداد "سوفا" و یک بیانه همکاری راهبردی میان چک و آمریکا را امضا کنند.

دولت پراگ اواسط شهریور توافقنامه معروف به "سوفا" درباره استقرار نیروهای آمریکایی برای پایگاه آتی ضدموشکی در خاک جمهوری چک را تصویب کرد.