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۲۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۸:۳۲

درباره استقرار سپر موشکی؛

چک و آمریکا جمعه توافق نظامی امضا می کنند

چک و آمریکا جمعه توافق نظامی امضا می کنند

توافق نظامی پراگ و واشنگتن که شرایط استقرار سربازان آمریکایی در خاک جمهوری چک برای سپر ضدموشکی را تعیین می کند، روز جمعه امضا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنده سیرتک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری چک روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت:  ویاستا پارکانوا وزیر دفاع چک و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا قرار است روز جمعه در لندن قرارداد "سوفا" و یک بیانه همکاری راهبردی میان چک و آمریکا را امضا کنند.

دولت پراگ اواسط شهریور توافقنامه معروف به "سوفا" درباره استقرار نیروهای آمریکایی برای پایگاه آتی ضدموشکی در خاک جمهوری چک را تصویب کرد.

جمهوری چک و آمریکا در ماه ژوئیه اولین توافق دیپلماتیک دوجانبه را برای استقرار یک رادار بسیار پیشرفته در چارچوب سپر موشکی امضا کردند.

این درحالی است که فرمانده نیروهای موشکهای استراتژیک روسیه (SMF) اخیرا هشدار داد که موشک های بالستیک کشورش می توانند سایتهای دفاع موشکی آمریکا در اروپا (جمهوری چک و لهستان) را هدف قرار دهند.
کد مطلب 751749

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