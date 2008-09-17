به گزلرش خبرنگار مهر در بابل، حجت الاسلام حسن روحانی عصر چهارشنبه در جلسه پیگیری مصوبات دولت به شهرستان در فرمانداری اظهار داشت: ریاست جمهور به مردم این شهر مژده دادند که کارخانه خودرو در این شهر ساخته می شود اما متاسفانه هر چه در این زمینه تذکر می دهیم حرکتی از مجوعه گروه ایران خودرو نمی بینیم.

وی گفت: هر تلاشی که از سوی استاندار و مسئولان استان مازندران باید انجام می شد صورت گرفته و جایی برای بهانه گیری باقی نمانده است.

روحانی ادامه داد: ما زمین، مجوز و سایر موارد را در اختیار ایران خودرو قرار دادیم و حتی چند هفته قبل سرمایه گذار آمد و گفت از طرف ایران خودرو دعوت شده است اما به چه علت و از ناحیه چه کسانی تعلل صورت می گیرد قابل تامل است.

روحانی افزود: از دیدگاه مردم بابل پروژه ساخت کارخانه خودرو قابل گذشت نیست و احداث این کارخانه باید اجرایی شود.

وی گفت: گروه های مردمی در این شهرستان باید دست به کار شوند تا این طرح مشمول زمان نشود.

