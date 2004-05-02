براي قهرماني اميدواريم

سعيد لطفي مدافع جوان استقلال تهران با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" اضافه كرد: ما براي قهرماني دراين فصل تمام تلاش خود را بكار گرفتيم، اما درلحظات آخرنتوانستيم آنگونه كه بايد وشايد ازموفقيت حاصله دفاع نماييم. اما بااين وجود براي بازي آخر به خدا توكل كرده ايم واميدوارم شرايطي پيش بيايد كه بتوانيم با كسب نتيجه مورد نظر وكسب عنوان قهرماني دل هواداران استقلال را شاد نماييم.

لطفي ادامه داد: پيروزي ما برپگاه حتمي است ودراين مساله نبايد شك كرد، اما اگراستقلال اهوازهمانند بازي با ما به مصاف پاس برود، مطمئن باشيد اين تيم را شكست خواهد داد. من ازهواداران استقلال مي خواهم كه با حضوردرورزشگاه دستجردي وتشويق استقلال اهوازوايجاد روحيه دراين تيم شرايط پيروزي مقابل پاس را فراهم آورند.

وي درپايان خاطرنشان كرد: استقلال دراين فصل بيش ازحد انتظارظاهرشد وتوانست تااين مرحله با اقتدارپيش بيايد، اما حالا كه همه چيزبه روزآخركشيده شده است، اميدوارم با كسب مقام قهرماني بتوانيم پايان خوشي براي اين حضورقدرتمند داشته باشيم.