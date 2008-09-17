سرکوب معترضین به ساخت دیوار حال در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت، در حدود 300 نفر از فعالان ضد صهیونیستی از فلسطین و مناطق اشغالی و همچنین شهروندان کشورهای دیگر در اعتراض به ساخت دیوار حایل در روستای نهالین کرانه باختری دست به تظاهرات زدند که این اعتراض آنها با سرکوب نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی مواجه گردید.

در این تظاهرات که 15 نفر از اعضای گروه ضد صهیونیستی نتوری کارتا نیز در آن حضور داشتند، 7 نفر مجروح و 5 نفر دیگر دستگیر شدند.

سربازان صهیونیستی برای ممانعت از نزدیکی تظاهر کنندگان به دیوار حایل به طرف آنها گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی شلیک کردند و برخی از سربازان نیز به ضرب و شتم تظاهر کنندگان اقدام کردند.