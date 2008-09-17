شهریار با غزلهای عاطفی به دنبال همدلی و وفاق اجتماعی بود

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، دکتر مرتضی محسنی عصر چهارشنبه در سالروز گرامیداشت شهریار در دانشگاه مازندران افزود: محمد حسین بهجت تبریزی با شعرهای احساسی خویش بذر دوستی را در دلها پخش کرد و با کینه توزی ها که ستون خیمه فرهنگ انسانی را متزلزل می کند به مبارزه برخاست.

وی از شهریار به عنوان شاعرغزل نام ‌برد و گفت: شهریار شاعر پرآوازه معاصر در اکثر قالب های شعر فارسی، از کلاسیک تا نیمایی طبع آزمایی کرد اما باید او را شاعر محبوب ترین قالب شعری نزد ایرانیان، یعنی غزل دانست.

وی ادامه داد: شهریار با‌ برجسته کردن عاطفه ‌عشق در شعرهایش، نظم جهان جدید را که بر جنگها و دشمنی‌ها نهاده شده است به چالش طلبید اما همه رویکردهای وی در نقد نظام اجتماعی، تنها در عالم شعر و هنر است.

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران با بیان اینکه سراینده منظومه جاودانه " اسلام به حیدربابا " نهایت دلدادگی خود را به زندگی روستایی که مظهر پاکی و بی آلایشی است و هنوز در جهان جدید دستخوش آلودگیها نشده است ، می نمایاند، افزود: دیدنی نشان دادن جلوه های فراموش شده فرهنگ بی پیرایه زندگی روستایی در برابر زرق و برق های فرهنگ شهری که با نیما شروع شده بود مورد اقبال شهریار واقع می شود و از نخستین کسانی است که بر حقانیت شعر و شاعری نیما صحه می گذارد.

دکتر محسنی تصریح کرد: ‌محمد حسین بهجت تبریزی با وارد کردن عناصر زبان محاوره ای و اصطلاحاتی که با زندگی جهان جدید پیوند دارد در مشارکت عامه مردم در التذاذ هنری، تاثیر بسزایی داشته و از همین روست که شهریار مهمان دل مردم کوچه و بازار است.

وی شهریار را از مهمترین شاعران معاصر دانسته که با وجود در الویت نبودن دین در دنیای امروزی، پرچم شعر آیینی را به اهتزاز در آورده است و سروده هایش در مناقب حضرت رسول اکرم (ص)، ائمه اطهار(ع) و به وی‍ژه حضرت علی (ع) زبانزد خاص و عام است.