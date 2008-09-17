به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 30/21 دقیقه امروز به قضاوت سعد کمیل از کویت در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، دو تیم دیدار رفت خود را با تساوی 2 بر 2 به پایان بردند.

در این بازی دو تیم فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتند و هرچهار گل در نیمه اول به ثمر سید. ریوالدو مهاجم برزیلی تیم فوتبال کوروچی ازبکستان یکی از گلهای این تیم را وارد دروازه تیم سایپا کرد.

در این دیدار ایمان رزاقی راد و کیانوش رحمتی برای تیم فوتبال سایپا گلزنی کردند.

با این تساوی کار شاگردان پیر لیتبارسکی در دیدار برگشت که روز سوم مهرماه در تاشکند برگزار خواهد شد، سخت شد و باید تنها در این بازی به پیروزی دست پیدا کنند.