کوبا کمک های آمریکا به سیل زدگان را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فیدل کاسترو روز چهارشنبه در بیانیه ای که در روزنامه های این کشور منتشر شد با اشاره به کمک پنج میلیون دلاری آمریکا تاکید کرد: اگر این کمک یک میلیارد دلاری هم بود، باز هم آن را رد می کردم.

دولت آمریکا از سال 1962 میلادی کوبا را بجز در زمینه مواد غذایی و دارویی تحت تحریم قرار داده است.

مقامات کوبایی خواستار لغو تحریم ها برای خرید مواد جهت بازسازی مناطق سیل زده شده اند.

میزان خسارت های وارده به کوبا در اثر عبور طوفان گوستاو در روز 30 اوت و طوفان "ایک" در روزهای هفت و هشتم سپتامبر به پنج میلیارد دلار می رسد.