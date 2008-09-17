به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص)، امروز در ادامه رزمایش بزرگ پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت مرحله دیگری از این رزمایش با انجام پرواز عملیاتی انواع هواپیماهای جنگنده و پرنده های نیروی هوایی ارتش و سپاه با هدف جلویگری از تجاوز هواپیماهای دشمن فرضی در یک نبرد هوایی سنگین با صلابت و اقتدار برگزار شد.



در این مرحله از رزمایش تیزپروازان و پرنده های نیروی هوایی ارتش و سپاه با پرواز دهها فروند انواع هواپیماهای جنگنده، شناسایی، عسکبرداری، رهگیری و رادار پرنده بار دیگر اقتدار نیروهای مسلح را در پهنه آسمان کشور به نمایش گذاشتند.

همچنین بهره برداری از شبکه دیده بانی مجهز به سامانه های پیشرفته جهت کشف هواپیماهای متجاوز دشمن فرضی و اعلام به شبکه فرماندهی و کنترل با بهره گیری از تجهیزات امن ارتباطی، استفاده از تجهیزات و فناوریهای ساخت مراکز تحقیقاتی جهاد خودکفایی نیروهای مسلح در بخش سامانه های ضد الکترونیک وضد ضد الکترونیک و آزمایش موفقیت آمیز سامانه های موشکی و ضد هوایی بهینه سازی و نوسازی شده توسط متخصصان نیروهای مسلح کشور در این مرحله از رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت مورد استفاده قرار گرفت.

گزارشهای تکمیلی و دستاوردهای این رزمایش متعاقبا به اطلاع عموم ملت شریف ایران اسلامی خواهد رسید.