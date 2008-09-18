۲۸ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۲۰

گزارش تصویری / تقدیر از اصغر بیچاره در سالگرد خانه عکاسان ایران

شب گذشته در مراسمی همزمان با برپایی نمایشگاه آثار عکاسان ایرانی در چهاردهمین سالگرد خانه عکاسان ایران از اصغر بیچاره عکاس پیشکسوت ایران در تالار 2 اندیشه حوزه هنری تقدیر بعمل آمد.

اصغر بیچاره عکاس پیشکسوت سینمای ایران - رسول اولیاءزاده مدیر خانه عکاسان

تقدیر از اصغر بیچاره توسط فخرالدینی

عکس یادگاری عکاسان با اصغر بیچاره در چهاردهمین سالگرد خانه عکاسان ایران

عکس/ سید شهاب الدین واجدى

