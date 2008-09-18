...مردم دریغ مرده پرستند شهریار

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد شب گذشته در نشستی صمیمی در روز شعر و ادب فارسی میزبان شعرای جوان و پیشکسوت لرستانی بود تا هم به نوعی هنرمندان را مورد تفقد قرار داده باشند و هم مجالی برای شنیدن آخرین دست نوشته های شاعران لرستانی پیدا شود.

مراسم قرار بود ساعت 30/6 آغاز شود که گویا شور شاعران این مرز و بوم کمی به آن سرعت بخشیده بود و برخلاف همه جلساتی که خبرنگاران از تاخیر آن می نویسند این بار باید از شوق حجت الاسلام میرعمادی و شاعران لرستانی از شروع مراسم نوشت.

در ابتدای مراسم مدیر کل جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی به شاعران خوش آمد گفت که البته با توجه به حضور کوتاه مدت سید عارف علوی در جمع اهالی این اداره کل برخی از شاعران جوان مدیر کل را نشناختند و بار معرفی وی بر دوش خبرنگاران افتاد که پس از معرفی نیز در میان پچ پچ های آنان می شد فهمید که از جوان بودن علوی خوششان آمده است.

جمع شعرای لرستانی ، کم کم کامل می شد چون شاعران شهرستان های الشتر ، کوهدشت و دورود و برخی دیگر از شاعران با لحاظ کردن تاخیرهای معمول در مراسم حضور یافته بودند.

مجری برنامه با صدایی که شاید هیچگاه اینقدر برایمان گرم نبوده پشت تریبون رفت و با خواندن یک دوبیتی فضا را شاعرانه تر کرد .

کاظم محمدی ، شاعر خوب لرستانی اولین کسی بود که پشت تریبون رفت و شعر شیوایش را تقدیم به امام عصر (عج) کرد.

صدای گرم کاظم محمدی بغض را در گلوی همه فشرد تا همه با هم در دلشان آخرین بیت غزل اورا تکرار کنند : سخت شیرین است طعم روشن چشمان تو / کاش یک شب مهمان دو چشمت می شدم ...

حجت الله مهدوی دیگر شاعر لرستانی بود که با خواندن شعری در مورد امام حسن مجتبی با عنوان "یا کریم اهل بیت" میلاد دردانه زهرا را بار دیگر در قلبمان حلاوت و شیرینی بخشید.

حضور تعداد زیادی از عکاسان و فیلمبرداران در آن مجلس گرم و کوچک از نکته هایی بود که ذکر آن شاید خالی از لطف نباشد به طوری که بعد از شعرا بیشترین قشر حاضر در جلسه را می توان فیلمبرداران و عکاسان عنوان کرد!

شاعر بعدی که همگی با دیدارش بی صبرانه منتظر اشعارش شده بودیم رضا حسنوند معروف به شوریده لرستانی بود که هر لرستانی شعرهای "لکی" وی را شنیده و به ذهن دارد.

برخلاف انتظار حاضران که همگی منتظر دوبیتی های "لکی" شوریده لرستانی بودند وی قرائت اشعارش را با تقدیم شعری فارسی به ساحت امام زمان (عج) شروع کرد که : من منتظرم که مرد پاکی برسد ...

بعد از پایان شعر زیبایش وی دو دوبیتی لکی را برای حاضران خواند که بیشتر از همه مورد توجه امام جمعه خرم آباد قرار گرفت ...

پس از آقایان حالا نوبت شعرخوانی خانم ها بود که قرعه اول به نام شاعر جوان دورودی سمیرا حسینی افتاد ... خودش هم باورش نمی شد که با وجود اساتید حاضر صدایش زده اند ...دستپاچه دفترچه شعرش را از کیفش درآورد تا در همان جایی که نشسته شعرش را بخواند که با درخواست حجت الاسلام میرعمادی پشت تریبون رفت .

حسینی این بار چه زود شهادت مولی متقیان را یادمان آورد ... آری هنوز تا 19 و 21 رمضان مانده است ولی هر روز می توان برای مظلومیت علی گریست ... با اشعار کوتاه سمیرا حسینی بغضمان فروشکست و او هنوز آهسته می خواند : با حنجره ای شکسته خاکت کردیم / خیرات نثار روح پاکت کردیم / از داغ دل غمزدگان هیچ مپرس / ما با شب غمدیده شراکت کردیم ...

محمد علی ساکی از شاعران پلدختر شعر بعدی را قرائت کرد تا نوبت به مهتاب بازوند از شاعران جوان ولی شناخته شده استان برسد ...او نیز ترانه ای از جنگ تحمیلی گفت تا باز هم فضای مراسم را هوای اشک باشد و جانبازان شیمیایی...

حضور استاندار لرستان در مراسم شب گذشته جالب بود ولی سید حسین صابری محفل ادبی را خیلی زود ترک کرد تا به قول ادیبان به دیگر امورات جاری برسد .

مرتضی ذاکر شاعر پیشکسوت بروجردی با خواندن شعری به زبان بروجردی آغاز کرد ... و بعد با یاد استاد شهریار با خواندن سروده ای به مناسبت روز شعر و ادب فارسی ، فغان سر داد که : ملک سخن دریغ که بی شهریار ماند ...

پس از استاد ذاکر ، مجری برنامه پشت تریبون رفت تا از شاعران کوهدشتی دعوت کند پشت تریبون بیایند ... ماشین شاعران این شهرستان تازه رسیده بود و هنوز به قول لرها "جاگیر" نشده بودند که مجری برنامه خانم خدیجه همیشه زرین را صدا کرد ولی این شاعر جوان "جاگیر" که چه عرض کنم هنوز از ماشین پیاده نشده بود پس سریع برای جبران مافات مریم آزادبخت دیگر شاعر جوان کوهدشتی را فرخواند ... البته او نزدیکتر بود چون تازه کفشهایش را درآورده بود و مجبور شده بدون "چاق کردن نفس" پشت تریبون برود که پس از کلی جمع و جور کردن خودش تنها توانست شعری کوتاه را قرائت کند ...

پس از کوهدشت نوبت شاعر جوان ازنایی بود تا با روایت دیگری از "آن مرد در باران آمد" لبخند و تشویق حاضران را برانگیزد .

حاج حیدر اکبری شاعر پیشکسوت لرستانی از آخرین افرادی بود که با فریاد های رسا شعری صادقانه به دو زبان فارسی و لکی در مدح امام علی(ع) برای حاضران قرائت کرد .

دیگر عقربه های ساعت نزدیک های وقت اذان را نشان می داد ولی ما هنوز مشتاق بودیم که بشنویم ... مجری برنامه پشت تریبون رفت و از شاعرانی که نوبت نشد شعر بخوانند عذر خواهی کرد که اعتراض برخی شاعران را نیز به دنبال داشت ...

پس از پایان شعرخوانی شاعران لرستانی ، نماینده ولی فقیه در این استان و امام جمعه خرم آباد ضمن خوش آمد گویی به شعرا به کسانی که نتوانستند اشعار خود را قرائت کنند قول داد که محفل دیگری در راه است .

حجت الاسلام میرعمادی در سخنانی گرم جمع شاعران را جمعی دوست داشتنی و صمیمی دانست و با لبخند گفت : من خیلی ذوق شعر گفتن ندارم ولی شعر را دوست دارم و خیلی شعر می خوانم ...

وی با یاد کردن از استاد شهریار آخرین شعر وی را اینگونه قرائت کرد : یاران چرا به خانه ما سر نمی زنند / دیگر به بام خانه ما سر نمی زنند / دایم پرنده اند به هر بام و بر دلی / دیگر به بام خانه ما سر نمی زنند

میرعمادی با اشاره به اینکه این شعر شهریار را استاد مدرس کامل کرده اند ادامه داد : پنداشتند همچو درختی تکیده ام / سنگی از آن به شاخه بی بر نمی زنند / چرخد نظام کار به دوران به سیم و زر / دستی به کار مضطر بی زر نمی زنند/

و شعر شهریار را اینگونه پایان بخشید : جور و ستم گرفته سراسر جهان ما / یا رب چه شد که حد به ستمگر نمی زنند/ مردم دریغ مرده پرستند شهریار / کاندر حیات سر به هنرور نمی زنند ...

امام جمعه خرم آباد در ادامه شعر را یکی از نیازهای فطری برای برانگیختن نفوس و احساسات انسانها دانست و تاکید کرد : شعر در دوره های متعدد تاریخی آثار و نتایج زیادی داشته است .

وی شعر را همزاد انسان دانست و افزود : از همان ابتدای آفرینش و هنگامی که خداوند ذوق و هنر را در وجود انسان گذاشت شعر و شاعری هم پیدا شد .

میرعمادی به تاکیدات دین مبین اسلام به شعر ومنزلتی که این دین اسلامی برای شاعران قائل است اشاره کرد و ضمن تشریح روایاتی و داستان هایی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) در زمینه تفقد به شاعران ، گفت : شعر اولین و مهم ترین ابزار پیام رسانی است که در برانگیختن نفوس انسانها تاثیر بسزایی دارد .

وی با اشاره به عنایات رهبر معظم انقلاب به شاعران ، یادآوری کرد : که شعر به اندازه ای اهمیت دارد که در قبال سرودن آن بهشت را عطا می کنند که این امر نشان از منزلت والای شاعران دارد .

نماینده ولی فقیه در لرستان این استان را استانی هنرپرور و شاعر پرور خواند و به شاعران توصیه کرد : در اشعار خود به پیام و محتوا توجه ویژه داشته باشند زیرا که شعر ابزاری مهم برای پیام رسانی است .

میرعمادی با تاکید بر ضرورت استفاده از مفاهیم بلند اسلامی و قرآنی در اشعار شاعران ، گفت : سروده ها باید جهت دار باشد چرا که مومن جهت دار سخن می گوید .

وی همچنین خواستار حضور جوانان شاعر در عرصه شعر شد و اضافه کرد : که حضور و تشویق جوانان در این عرصه می تواند موجب پررونق شدن میدان شعر و ادب شود .

امام جمعه خرم آباد همچنین با تاکید بر استفاده از زبان بومی در اشعار ، خطاب به شاعران لرستانی گفت : هر قومی برای خود محاسنی از ادبیات دارد که بیان این محاسن با زبان خودش جایگاهی ویژه دارد که باید این تقویت شود .

سخنان امام جمعه خرم آباد هم با صدای اذان تمام شد و شاعران لرستانی نماز مغرب و عشاء را به امامت حجت الاسلام سید احمد میرعمادی اقامه کردند .

سفره افطار پهن شد ... ولی شاعران که گویا غذایشان هم شعرشان است بر روی سفره افطاری هم شعر خواندند و نقد کردند ...

شاعران لرستانی که اولین باری است در چنین محفلی حضور پیدا می کردند با دوره کردن امام جمعه خرم آباد و مدیر کل ارشاد خواستار استمرار اینگونه محافل شدند ... البته در این میان بیان مشکلات و گلایه های شاعران نیز جای خود را داشت ...

آری شاید این اولین باری است که در لرستان ، شاعران این دیار اینگونه ساده و صادق در کنار مسئولان می نشینند... از شعر می گویند ، از مشکلات و از کاستی ها ... امشب کاممان با شعر شیرین شد و افطارمان با شعرا پیوند خورد ... آری در دل به خود می گویم : عجب شب شیرین و شاعرانه ای بود ...