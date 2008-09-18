به گزارش خبرنگار مهر، "جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به ساخت تله فیلم‌های جدید در شبکه دو سیما، ساخت مجموعه تلویزیونی "خسته‌دلان" توسط سیروس الوند، گزارش مراسم پایانی جشنواره منولوگ و اخبار کوتاه. گفتگو با مهراوه شریفی‌نیا بازیگر مجموعه "روز حسرت" و حرف‌های فرج‌الله سلحشور در نشست نقد و بررسی "یوسف پیامبر (ع)" در صفحه رادیو و تلویزیون و گزارش فیلم‌های آخر هفته تلویزیون، یادداشتی بر فیلم خارجی "مادر و پسر" و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های صدا و سیما در صفحه بخوانید و ببینید کار را تمام می‌کند.

"همشهری" در صفحه سینما می‌پردازد به گفتگو با اسپایک لی درباره تازه‌ترین فیلمش "معجزه در سینت ‌آنا". معرفی برگزیدگان جشنواره اخلاق نیایش در آئینه هنر، کارت قرمز برای مجموعه "بزنگاه"، ادامه اکران "فرزند خاک" در لیالی قدر و اخباری کوتاه از اکبر زنجانپور، مریلا زارعی، علیرضا افتخاری، رسول صدرعاملی، مسعود کیمیایی و پرستو گلستانی در صفحه ادب و هنر منعکس قرار گرفته است.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به معرفی فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره سینما حقیقت، احتمال‌ها در معرفی نماینده ایران به اسکار، پروژه جدید مسعود کیمیایی، اجرای نمایش "شکار روباه" به کارگردانی علی رفیعی، گپی با داود رشیدی، تقدیر از اهالی هنر و ادب در موزه قرآن، انتخاب فیلم‌های بخش معناگرای جشنواره سینما حقیقت، روی پیشخوان و اخبار کوتاه.

"اعتماد" در صفحه اول می‌پردازد به درخواست توقف پخش مجموعه "بزنگاه". تأملی درباره اجرای شعر سپید در کنسرت عبدالحسین مختاباد، بخش پایانی گفتگو با علی قمصری، بررسی آثار حسین دهلوی در پاریس، انتشار آلبوم "مانی و مانا" و اخبار کوتاه در صفحه موسیقی و بازگشت مسعود کیمیایی با فریبرز عرب‌نیا، معرفی نمایندگان آلمان، کانادا، برزیل و کرواسی به آکادمی اسکار، درخواست توقف پخش مجموعه "بزنگاه"، یادداشتی بر جشن خانه سینما و اخبار کوتاه در مورد توجه قرار گرفته است.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به نگاهی به فیلم "ریسمان باز"، گردهمایی داوران جشنواره ربع قرن کتاب دفاع مقدس و انتقاد مدیر موزه شهریار از گلایه دختر این شاعر فقید. اخبار ضد و نقیض درباره مجموعه "بزنگاه"، اجرای نمایش "شکار روباه" علی رفیعی از بهمن ماه، درگذشت یکی از بنیانگذاران گروه موسیقی پینک فلوید، همکاری کیمیایی و عرب‌نیا پس از 12 سال و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به ناگفته‌های محمدعلی آهنگر از فیلم "فرزند خاک". درباره دوازدهمین جشن خانه سینما، برپایی نمایشگاه عکس برای درمان حسین پرتوی عکاس، آخرین یادداشت بر "اخراجی‌ها"، نگاهی به مجموعه‌های ماه رمضان سیما، روی خط فرهنگ، برنامه‌های آخر هفته تلویزیون، ادامه اکران "فرزند خاک" در ایام شب‌های قدر و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.

"کارگزاران" در صفحه اول می‌پردازد به جنجال تازه مجموعه "بزنگاه" و احتمال توقف پخش آن. مریلا زارعی بهترین بازیگر زن جشنواره چچن، منتفی شدن ساخت فیلمی بر اساس رمان "در جستجوی حسن"، کنسرت علیرضا افتخاری در تهران و شهرستان‌ها، دوره سیاه تاریخ معاصر آلمان در آکادمی اسکار، فیلم‌های بزرگان در بیست و هفتمین جشنواره فجر، ادامه اکران "فرزند خاک" در لیالی قدر و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.