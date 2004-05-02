احتمال سفر نخست وزير رژيم صهيونيستي به كردستان عراق

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه كل العرب چاپ كرانه باختري رود اردن به نقل از عبدالهادي دراجي از سخنگويان مقتدي صدر نوشت : يكي از رهبران كردستان عراق تاكيد كرده است هيچ مانعي در برابر دعوت شارون به كردستان نمي بيند و شارون مي تواند به اين منطقه سفر كند.

وي در مورد اينكه قانون دولت عراق در دوران انتقالي در يكي از بندهايش به امكان استفاده يهوديان از دارايي هايشان در عراق اشاره مي كند، گفت: اين قانون ممكن است يهوديان را به عراق بازگرداند، من از يكي از مسوولين رده بالاي حكومت كردستان شنيده ايم كه هيچ مانعي براي ديدار شارون به شمال عراق وجود ندارد.

سخنگوي مقتدي صدر گفت: چه بسا به يهوديان اجازه دهند به عراق بيايند.

وي با تكذيب اعزام مبارزان لبناني به عراق از سوي حزب الله تصريح كرد: رواج اين شايعات نادرست براي توجيه قراردادن نام سيد حسن نصرالله دبير كل حزب الله در ليست ترور رژيم صهيونيستي است، اسراييل مسوول رواج اين شايعات از طريق مزدوران خود در عراق است.

وي شايعه ورود اعضاي حزب الله به عراق را براي ياري مقاومت در فلوجه نادرست و هدف از آن را توجيه ترور شيخ حسين نصر الله از سوي رژيم صهيونيستي عنوان كرد.

دراجي نظاميان آمريكايي را مسوول قتل عبدالمجيد خوئي خواند و هدف آنها را از متهم كردن مقتدي صدر، مخدوش كردن چهره وي اعلام كرد.

به گفته سخنگوي مقتدي صدر، آتش بس با آمريكايي ها به نقطه بدون بازگشت رسيده است زيرا آمريكايي ها به دنبال برهم زدن اعصاب شبه نظاميان ارتش المهدي هستند.

دراجي گفت : سني و شيعه عراق فرصت فتنه انگيزي را از اشغالگران گرفته اند.

به گفته وي، عراق در حالتي از هرج و مرج به سر مي برد كه اشغالگران آمريكايي آتش بيار معركه هستند.

وي در پايان تاكيد كرد مقتدي صدر هرگز ارتش المهدي را منحل نخواهد كرد و تا خود را تسليم آمريكايي ها نخواهد كرد حتي اگر در اين راه كشته شود.

